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خيري رمضان: «تسمية القاعدة العسكرية باسم محمد نجيب مش نكاية في عبدالناصر»

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خيري رمضان: «تسمية القاعدة العسكرية باسم محمد نجيب مش نكاية في عبدالناصر» خيري رمضان: «تسمية القاعدة العسكرية باسم محمد نجيب مش نكاية في عبدالناصر»

التحرير

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أشاد الإعلامي خيري رمضان بالمجهود الذي يبذله الجيش المصري لحماية الحدود المصرية والعمل على تنمية البلاد، قائلا: «أنا فخور وسعيد بقواتنا المسلحة».

وهاجم رمضان  خلال حلقة اليوم السبت ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، المهاجمين للجيش المصري: «إللي قالوا على جشنا جيش الكحك مش قادرين يستوعبوا إزاي بقى ترتيبه العاشر على مستوى العالم، وإزاي بيتقدم في الوقت الذي يتعرض فيه للهجوم وبيعمل كحك وبينتج وبيصنع حاجات كتير، جيشنا بيعرف يستغل الطاقات وقت السلم، وفي نفس الوقت جاهز للحرب حتى وصل للاكتفاء الذاتي بعبقرية». 

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 وتابع الإعلامي: «خلال 24 شهرا فقط أصبح لدينا أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط في المنطقة الغربية»، وعن تسمية القاعدة باسم الزعيم الراحل محمد نجيب، علق بقوله: «إحنا ما بننساش حد من زعمائنا، واسم القاعدة مش نكاية في عبد الناصر.. كل رئيس له أخطاؤه، فنجيب وعبد الناصر والسادات ومبارك أخطأوا، والسيسي كمان هيخطئ».

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التحرير

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