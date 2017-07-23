عبدالفتاح: «شبابنا اللي بيدافعوا عن الأقصى هما اللي بيجاهدوا بجد»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما تفعله إسرائيل بالقدس المحتلة، ووضع بوابات إلكترونية أمامه يؤجج مشاعر العرب والمسلمين ضدها، لافتًا إلى أن الأزمة ينبغي أن توحد العرب حول معركتهم الحقيقية وهي القضية الفلسطينية.

وأضاف عبدالفتاح خلالح لقة اليوم السبت ببرنامجه «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»: «أتمنى أن تكون هناك رسالة للعرب وموقف، وأن يعلموا أن معركتهم الحقيقية مش ضد بعض، هذه هي معركتهم الحقيقية، نتنياهو رمى لنا طوق الاستيقاظ، وعلينا أن نستغل ذلك».

شاهد أيضا

وتابع: «شبابنا اللي بيدافعوا عن الأقصى هما اللي بيجاهدوا بجد.. مش هما خالص اللي بيروحوا مع الإرهابيين».