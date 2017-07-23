10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تصريحات عدة حول العالم، خلال 24 ساعة، كان أبرزها ادانة دولية واسعة للانتهاكات الاسرائيلية في الحرم القدسي واتهامات ضاحي خلفان لقطر بزعزعة استقرار مصر، إضافة إلى انتقاد الرئيس الألماني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

1- ضاحي خلفان: من يُعادي مصر يُعادينا

النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي (أ ف ب)

وصف الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، السعودية ومصر والإمارات بـ"مثلث الأمة المتين الذي إذا صمد صمدت الأمة"، وذلك تعليقًا على حضور وفود الدول افتتاح قاعدة اللواء محمد نجيب العسكرية في محافظة مرسى مطروح.

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2- الجارالله: دعم داعش والإخوان وتدمير مصر ليس إرهابًا في نظر تميم

رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله

قال الكاتب الصحفي الكويتي، أحمد الجارالله، إن خطاب أمير قطر عكس رسالة مفادها أن "دعم داعش والإخوان وتدمير ليبيا ومصر والسعودية والكويت ليس إرهابًا".

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3- ترامب: نيويورك تايمز الفاشلة أحبطت محاولتنا قتل البغدادي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الذي أوردت فيه عدم وجود أدلة مؤكّدة على مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي.

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4- رامي الحمدالله: لنا السيادة الأولى على مقدساتنا

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله (أ ف ب)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، دول العالم وقواه المؤثرة خاصة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والفاعل لنجدة القدس وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا فيها، الذين يمارس جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضدهم أبشع أعمال القتل والتنكيل.

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5- أردوغان: أدين إصرار إسرائيل على موقفها

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستخدام قوات الأمن الإسرائيلية "المفرط" للقوة في المواجهات الدامية التي وقعت في محيط المسجد الأقصى.

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6- نائب رئيس الوزراء التركي: إسرائيل تمارس إرهاب الدولة بحق الأقصى

نائب رئيس الوزراء التركي (أ ف ب)

قال نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو إن "إسرائيل تواصل منذ سنوات ممارسة إرهاب الدولة في المسجد الأقصى".

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7- الرئيس الألماني: أردوغان يلقي في السجون من عاونوه في السابق

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير(أ ف ب)

أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في لقاء تلفزيوني مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني بالسياسة المتشددة من جانب الحكومة الألمانية تجاه تركيا وانتقد بشدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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8- مسؤول إسرائيلي: حماس تستغل التوترات في الحرم القدسي

نائب وزير الدبلوماسية العامة الإسرائيلي (أ ف ب)

قال نائب وزير الدبلوماسية العامة الإسرائيلي إن الزعماء الفلسطينيين عليهم المطالبة بالتهدئة مع زيادة التوترات جراء الإجراءات الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف، والتي أسفرت عن مواجهات أمس بعد صلاة الجمعة قتل فيها ثلاثة فلسطينيين، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

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9- المتحدث باسم تيار الغد السوري: مصر وروسيا شاركتا في الوصول لوقف إطلاق النار في الغوطة

المتحدث باسم التيار المعارض منذر أقبيق (أ ف ب)

قال تيار الغد السوري المعارض إن الوصول لوقف إطلاق النار بشكل كامل في منطقة الغوطة الشرقية بين النظام السوري والمعارضة، جاء في إطار المساعي لحقن الدماء السورية وتحسين الأوضاع الإنسانية بسوريا.

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10- المتحدث الدولي لحركة فتح: إسرائيل تخطت جميع الخطوط الحمراء

المتحدث الدولي لحركة فتح زياد خليل أبو زياد (أ ف ب)

قال المتحدث الدولي لحركة فتح زياد خليل أبو زياد، إن ما تحاول فعله إسرائيل أدى إلى ردة فعل شعبية ليس لها علاقة بأي انتماء سياسي وإنما الانتماء الوطني لفلسطين والإسلامي للمسجد الأقصى وقبة الصخرة، محذرا من "أن الوضع سينفجر بشكل كامل في حال استمرار إسرائيل باستهدافها الشعب الفلسطيني وأرضه بدون حساب".

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