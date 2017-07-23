مستشفى بني عبيد | بِناء يُهدد "المرضى" تذكرته بـ 20 جنيه.. ووكيل الصحة: "تقدمت بمذكرة" -(صور)

الدقهلية - رامي القناوي:

لأكثر من 6 سنوات، ظلت الدولة تُجدد مستشفى بني عبيد، فترة استمرت ما بين عامي 1999 وحتى 2005، يتكون المستشفى من 6 طوابق، طابقان فقط يعملان، والأربعة طوابق المتبقية متوقفة عن العمل، وهو ما يُرجعه خبراء إلى وجود عيوب فى الإنشاءات، علاوة على عدم وجود دعم مادي لتوفير مستلزمات وطواقم طبية تعمل بالمشفى.

المستشفى تحولت إلى ما يُشبه بيت الأشباح، قلة في الإمكانيات وعدم توافر للأطباء، وما زاد الأمر غضبًا وسوءًا بين الأهالي قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نهاية يونيو الماضي 2017، بضمها إلى المجالس الطبية المتخصصة لتزيد قيمة تذكرة الكشف عن 20 جنيها.

"بعد الانتهاء من إنشاء المستشفى وتشغيل طابقين فقط بدأت بعض العيوب الفنية تظهر بالمبني لدرجة أنه أصبح مهددًا بالانهيار"، يقول كامل عبدالرحمن -مواطن بالقرية وأحد شهود العيان على بناء المستشفى- قبل أن يستطرد بالقول "عملنا احتجاجات أكتر من مرة بسبب عدم وجود خدمة صحية.. فوجود المستشفى زي عدمه.. لكن كل مجهودنا كان بلا تأثير".

وعن مستوي الخدمة الطبية يقول محمد شادي، أحد أبناء مدينة بني عبيد، إن المستشفى لم يقدم أي خدمة طبية، بل يعمل على تضميد الجراح البسيطة فقط، ومن ثم نقل الحالات التى تستلزم الجراحة إلى مستشفى دكرنس العام، والتى تبعد 10 كيلومتر عن المستشفى.

وكشف شادي أن الأهالي تقدموا بعدة شكاوى إلى محافظ الدقهلية ووكيل وزارة الصحة لبحث ملف المستشفى والعمل على تشغيلها بكامل طاقتها نظرًا لغلق 4 طوابق بها، وما أثار الاستغراب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يونيو الماضي بضم المستشفى للمجالس الطبية الأمر الذي تسبب في زيادة قيمة التذكرة من 1 جنيه إلى 20 جنيه، وبدلاً من حل الأزمة قررت الحكومة زيادة العبء على مواطني المدينة والذي يعمل غالبيتهم بمجال الزراعة، وفقًا لـ "شادي".

من جهته قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المستشفى تم إنشائه بمعرفة شركة الجيزة للمقاولات، تحت إشراف من وزارة الإسكان وفي 2008 تم طرح نفس المستشفى لشركة الحرمين وذلك لوجود عيوب هندسية بالطابق الرابع.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه تقدم بمذكرة لمحافظ الدقهلية ووزير الصحة، طالب خلالها بتشكيل لجنة لفحص مستشفى بنى عبيد، مشيرًا إلى أن العيوب الفنية، تهدد حياة المرضى.

وعن الإهمال بداخلها؛ أشار الدكتور سعد مكي إلى أن الفترة الحالية تشهد تطورًا ملحوظًا في تقديم الخدمة الطبية بداخلها، بعد أن جرى تشكيل عدة لجان قامت بالتفتيش على المستشفى، وتم إعفاء مديرها منذ قرابة 4 أشهر بسبب تلك الملاحظات.