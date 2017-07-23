بالفيديو .. "مصراوي" داخل دار أيتام بالأقصر تعرض أطفالها للتعذيب

الأقصر - محمد محروس:

واقعة تعذيب جديدة ضد 4 أطفال، أكبرهن عمرًا تبلغ 8 سنوات، هزت الأقصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما قررت إحدى نزيلات دار "الشمس المشرقة" لرعاية الأيتام، كشف ما تعرضت له زميلاتها الأصغر سنًا، وأرفقت منشورها بصور أظهرت ما بأجساد الصغيرات من آثار كدمات وسحجات.

"مصراوي" تمكن من دخول الدار والتقى الأطفال الأربعة: "حبيبة" 6 سنوات، و"أمل" 5 سنوات، و"مريم" 8 سنوات، و"أميرة" 7 سنوات، واللاتي تحدثن عما تعرضن له بسبب عدم استجابتهن لأوامر مشرفة الدار.

تقول مريم إنها وزميلاتها كن يلعبن في صالة الدار قبل أن تطالبهن المشرفة "م. ح" بالعودة إلى غرفهن، وتنهال عليهن بالضرب لعدم استجابتهن لأمرها، وتضيف الصغيرة أن المشرفة استخدمت في عقابهن إحدى أدوات التنظيف البلاستيكية. وتتفق مع مريم في شهادتها حبيبة التي قالت: "كنا بنلعب في الصالة وحصل هيجان فجت الأبلة ضربتنا بالتفاحة (أداة التنظيف سالفة الذكر على شكل تفاحة) واحنا معرفناش نعمل إيه".

مصراوي بدوره حاول التواصل مع المشرفة "م. ح" لسؤالها عن الاتهام الموجه إليها من الأطفال الأربعة، إلا أنها لم تجب على هاتفها.

هناء عباس (18 سنة) نزيلة أخرى بالدار قالت إنها لم تكن موجودة ساعة الواقعة، لكنها أشارت إلى ما روته الصغيرات الأربع، مضيفةً: "اتصلت بقسم الشرطة وأبلغتهم بالواقعة، ونشرت زميلة أخرى لنا ما حدث على الفيسبوك، وفوجئنا جميعًا بالتفاعل مع استغاثتنا"، لافتة إلى ما تعانيه النزيلات من أوضاع سيئة بالدار، منها خلو الغرف من أجهزة التكييف منذ 9 أشهر، إلى جانب الطعام السيئ الذي يقدم لهن، على حد قولها.

من جانبه، أمر المحافظ محمد بدر بتحقيق عاجل في الواقعة، وأضاف -في تصريحات لمصراوي- أنه كلف بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري برئاسة حجازي النحاس، انتقلت بالفعل إلى موقع الدار واستجوبت الأطفال الأربعة.

وقال مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري حجازي النحاس إنه تم التواصل مباشرة مع مديرية الشؤون الصحية لتوقيع الكشف الطبي على الفتيات الأربعة، مشيرًا إلى استجواب عدد من العاملين ومديرة الدار بفرع أحمد عصمت، حيث حدثت الواقعة.

وقد حرر محضر بالواقعة في قسم شرطة الأقصر بمعرفة جمال يونان مقار رئيس فريق التدخل السريع الخاص بالمؤسسات الإيوائية والحاصل على الضبطية القضائية بوزارة العدل، وسجلت القضية برقم محضر 5637 لسنة 2017 إداري قسم الأقصر.