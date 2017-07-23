بالصور- مستشفى طما المركزي.. "مقبرة الأحياء" في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

يعاني مستشفى طما المركزي شمالي محافظة سوهاج تهالكًا شديدًا في مقره، إلى جانب تلف المرافق الموجودة بعنابره وحجراته، رغم الإعلان مرارًا في العديد من مجالس الصحة الإقليمية برئاسة محافظ الإقليم، عن تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، لكن الواقع الذي يشهده المستشفى على العكس من ذلك.

"مصراوي" خلال جولته بأقسام المستشفى شهد النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، والذي ظهر في أبسط أنواع المستلزمات؛ الخيوط الجراحية التي اختفت من منشأة مفترض فيها العلاج بالمجان، لكن أطباؤها يطالبون المرضى بتوفير تلك المستلزمات وغيرها من الصيدليات الخارجية.

لم يسلم أيضًا قسم الغسيل الكلوي من الإهمال وتدني الخدمات وسوء الحالة الإنشائية لمقره، حيث تظهر حجرات القسم في تهالك تتضح معالمه بأسقف المكان، هذا فضلاً عن شكوى المرضى من مستوى الخدمات المقدمة.

يذكر إلى ذلك أنه بسبب التوصيلات الكهربائية العشوائية اشتعلت النيران مرتين خلال العام الماضي بمقر المستشفى، ما نتج عنه تلف بعض الأجهزة والأثاث في قسم الغسيل الكلوي، وذلك إلى جانب انتشار القمامة بالممرات، ما جعل الأهالي ينفرون عنه ويطلبون تحويلهم إما لمستشفيات أسيوط الجامعي أو سوهاج العام، ما جعل المستشفى بمثابة "ترانزيت" للمرضى الذين باتوا يطلقون عليه "مقبرة الأحياء".

نقص الكوادر الطبية في مستشفى طما يضاف أيضًا إلى سجل تدنيه مبرزًا ظاهرته أمام البحث عن علاج جذري وفعال للأزمة، التي حاول مصراوي أن يجيب عن بعض تساؤلاتها بتواصل مع الدكتورة رفيدة سلطان، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، التي لم ترد على اتصالاتنا الهاتفية للتعليق على ما آل إليه هذا الصرح الطبي من سوء.​