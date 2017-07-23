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"السياحة الدينية": زيادة أسعار تذاكر الحج 140% "كارثة"

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مصراوي Masrawy

"السياحة الدينية": زيادة تذاكر الحج 140% "كارثة"

12:02 ص الأحد 23 يوليو 2017

أرشيفية

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية، إن أسعار تذاكر الحج التي حددتها شركة للطيران أحدثت مشاكل مع الحجاج بسبب ارتفاع الأسعار التي تعد "مبالغ فيها جدًا".

وأعلنت شركه مصر للطيران للخطوط الجوية، في وقت سابق، بأن أسعار تذاكر حجاج القرعة تبدأ من عشرة آلاف و350 جنيها، بينما تبدأ أسعار تذاكر الحج السياحي من عشرة آلاف و600 جنيه وحتى 16 ألف و400 جنيه شاملة الرسوم والضرائب، وأوضحت أن هذه الأسعار تختلف وتتصاعد وفقا لعدد الأيام وتوقيت الحجز وكونها أياما مميزة.

وأضافت سامي في تصريح لـ"مصراوي"، أن الأسعار التي قررتها مصر للطيران جاءت بزيادة 140% عن العام الماضي، متسائلة: كيف يكون الزيادة في موسم العمرة 67% بعد التعويم مباشرة، وتتضاعف الأسعار في الحج؟

وأشارت رئيس لجنة السياحة الدينية، إلى أن الوضع الحالي بتلك الأسعار "كارثي بكل المقايس"، مضيفة أنهم يحاولون التواصل مع وزير السياحة والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة بالبرلمان للتدخل لوقف هذه الكارثة التي ستعصف بالشركات والمواطنين قبلهم، لبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة.

وطرحت شركة مصر للطيران، سعة مقعدية تصل إلى 63 ألف مقعد لنقل حجاج بيت الله الحرام، تخصص منهم حوالي ٤٠ ألف مقعد بالأسعار المعلنة، و23 ألف مقعد للحجاج من راغبي الحج السريع، الذين يمكنهم السفر على الدرجات السياحية، ودرجات رجال الأعمال حيث تتفاوت سعر التذكرة وفقا للمدة والدرجة المطلوبة.

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مصراوي Masrawy

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