شاهد| ماذا قال ميدو عن هدف الفيصلي الأردني في الأهلي؟

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علق أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق وادي دجلة، على الهدف الذي سجله الفيصلي الأردني في شباك الأهلي، مساء السبت، لحساب منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية.

وقال «ميدو»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي الذي يعرض على قناة «ON sport»، إنّ تمريرة محمد نجيب جاءت بطريقة غريبة، كما أن رامي ربيعة كان عليه الوقوف في طريق لاعب الفيصلي الذي بشكل سريع ومنعه من الوصل للكرة بهذه الطريقة.

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ونجح الفيصلي الأردني، فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، في ثاني منافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية.