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مدرب الفيصلي: «كنا كالأسود أمام الأهلي.. وجئنا لحصد اللقب» (فيديو)

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مدرب الفيصلي: «كنا كالأسود أمام الأهلي.. وجئنا لحصد اللقب» (فيديو) مدرب الفيصلي: «كنا كالأسود أمام الأهلي.. وجئنا لحصد اللقب» (فيديو)

التحرير

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أعرب المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني، عن سعادته بفوزه فريقه على الأهلي في الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية، التي تستضيفها في الفترة من 22 يوليو حتى 6 أغسطس المقبل.

ووجه «نيبوشا»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، الشكر للاعبيه الذين وصفهم بالأسود، على الأداء الذين قدموه أمام فريق قوي بحجم بطل مصر، مؤكدًا أنه جاء إلى هنا للتتويج بالبطولة.

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ونجح الفيصلي الأردني، في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، في ثاني منافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية. 

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التحرير

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