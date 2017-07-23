أخبار عاجلة

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

خالد جلال: الشناوي وجنش لم يتمردا على الزمالك

Google+ Print
خالد جلال: الشناوي وجنش لم يتمردا على الزمالك خالد جلال: الشناوي وجنش لم يتمردا على الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال خالد جلال، مدير الكرة السابق بنادي ، إنّ لاعبي الزمالك فقدوا التركيز بعد علمهم باقتراب رحيل محمد حلمي، عن منصب المدير الفني.

وأضاف جلال، خلال لقائه بحلقة السبت، من برنامج «الحريف»، المُذاع على قناة « sports»، أنه قام بخصم مستحقات من لاعبين كثيرين أثناء عمله كمدير للكرة، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض كان يتعرض لبعض الحملات الإعلامية من بعض المواقع المشبوهة التي ترغب في هدم استقراره.

شاهد أيضا

وتابع، أنه لم يتدخل في العمل الفني مع البرتغالي أوجوستو إيناسيو، موضحًا أنه كان يحتوي فقط بعض المشكلات، من بينها غضب اللاعبين المستبعدين من المباريات.

ودافع جلال، عن الحارسين أحمد الشناوي، ومحمود عبد الرحيم جنش، مؤكدًا أنهما لم يتمردا ولا أخلاقهما تسمح بذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»