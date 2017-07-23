خالد جلال: الشناوي وجنش لم يتمردا على الزمالك

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قال خالد جلال، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، إنّ لاعبي الزمالك فقدوا التركيز بعد علمهم باقتراب رحيل محمد حلمي، عن منصب المدير الفني.

وأضاف جلال، خلال لقائه بحلقة السبت، من برنامج «الحريف»، المُذاع على قناة «dmc sports»، أنه قام بخصم مستحقات من لاعبين كثيرين أثناء عمله كمدير للكرة، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض كان يتعرض لبعض الحملات الإعلامية من بعض المواقع المشبوهة التي ترغب في هدم استقراره.

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وتابع، أنه لم يتدخل في العمل الفني مع البرتغالي أوجوستو إيناسيو، موضحًا أنه كان يحتوي فقط بعض المشكلات، من بينها غضب اللاعبين المستبعدين من المباريات.

ودافع جلال، عن الحارسين أحمد الشناوي، ومحمود عبد الرحيم جنش، مؤكدًا أنهما لم يتمردا ولا أخلاقهما تسمح بذلك.