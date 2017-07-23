أخبار عاجلة

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الأهلي يفتتح البطولة العربية بخسارة من الفيصلي الأردني

Google+ Print
الأهلي يفتتح البطولة العربية بخسارة من الفيصلي الأردني الأهلي يفتتح البطولة العربية بخسارة من الفيصلي الأردني

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نجح نادي الفيصلي الأردني، فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، في ثاني منافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية.

وبدأ الشوط الأول باستحواذ من الزعيم الأردني دون خطورة واضحة على مرمى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 44 ألغي الحكم المساعد هدفًا لصالح الأهلي عن طريق كريم نيدفيد بداعي التسلل. 

شاهد أيضا

وفي الشوط الثاني، تمكن يوسف الراوشدة لاعب الزعيم الأردني في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 54، من خطأ ساذج من محمد نجيب ورامي ربيعة قلبي دفاع الأهلي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي الفيصلي لثلاثة نقاط متساويًا مع نصر حسن داي، ويأتي الأهلي في المركز الثالث، ويتزيل نادي الوحدة الإماراتي المجموعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة