الأهلي يفتتح البطولة العربية بخسارة من الفيصلي الأردني

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نجح نادي الفيصلي الأردني، فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، في ثاني منافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية.

وبدأ الشوط الأول باستحواذ من الزعيم الأردني دون خطورة واضحة على مرمى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 44 ألغي الحكم المساعد هدفًا لصالح الأهلي عن طريق كريم نيدفيد بداعي التسلل.

شاهد أيضا

وفي الشوط الثاني، تمكن يوسف الراوشدة لاعب الزعيم الأردني في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 54، من خطأ ساذج من محمد نجيب ورامي ربيعة قلبي دفاع الأهلي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي الفيصلي لثلاثة نقاط متساويًا مع نصر حسن داي، ويأتي الأهلي في المركز الثالث، ويتزيل نادي الوحدة الإماراتي المجموعة.