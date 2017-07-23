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بدء تنسيق الجامعات الخاصة الإثنين المقبل.. الطب 95% والهندسة 80%

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بدء تنسيق الجامعات الخاصة الإثنين المقبل.. الطب 95% والهندسة 80% بدء تنسيق الجامعات الخاصة الإثنين المقبل.. الطب 95% والهندسة 80%

مصراوي Masrawy

بدء تنسيق الجامعات الخاصة الإثنين المقبل.. الطب 95% والهندسة 80%

11:50 م السبت 22 يوليه 2017

كتب - محمد قاسم:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية اعتبارًا من الإثنين المقبل للشريحة الأولى من الثانوية العامة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قرر بدء التنسيق للشريحة الأولى عقب إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى للجامعات الحكومية.

وأوضحت الوزارة، أن الشريحة الثانية ستبدأ في 31 يوليو، أما الثالثة ستبدأ 7 أغسطس .

وينشر مصراوي شرائح التنسيق للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية:

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مصراوي Masrawy

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