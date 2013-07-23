تعيينات جديدة بجامعة كفر الشيخ ومنح الدكتوراه والماجستير لآخرين

قرر مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس فى وظائف متعددة، وتم تعيين الدكتور جمال أحمد الشربينى مصطفى "كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى- قسم الفارماكولوجى" فى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين الدكتور حامد عبد الحميد الرفاعى مدرس بكلية العلوم قسم الجيولوجيا".

كما قرر المجلس منح درجة الدكتوراه فى المجالات الآتية منح درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية لكل من الدكتور سحر متولى حسن حمود "كلية الزراعة قسم أمراض النبات"، والدكتور محسن محمد محمد شرف "كلية الزراعة قسم الميكنة الزراعية"، والدكتورة منى أحمد عبد العاطى محمد العبد "كلية الزراعة قسم تكنولوجيا الأغذية".

كما قرر المجلس منح درجة الماجستير فى العلوم الزراعية السيدة دينا عيد المغازى شريف كلية الزراعة قسم المحاصيل.