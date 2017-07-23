أخبار عاجلة

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

11:52 م السبت 22 يوليه 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تجميد مساعدات عسكرية أمريكية لباكستان وإعدام رهائن في أفغانستان، إضافة إلى دخول سفن صينية المياه الاقليمية اليابانية.

1- أمريكا تجمد مساعدات عسكرية لباكستان

1

عرض عسكري للجيش الباكستاني في اسلام أباد - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة تجميد مساعدات عسكرية أمريكية لباكستان بقيمة 50 مليون دولار.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- اليابان ترفع حالة التأهب بعد دخول سفن صينية مياهها الإقليمية

2

سفن حربية تابعة للبحرية اليابانية في جنوب اليابان - أرشيفية (أ ف ب)

رفعت اليابانية حالة التأهب بعد سلسلة من الانتهاكات من قبل سفن صينية للمياه الإقليمية اليابانية، بما في ذلك المناطق التي كانت تخلو سابقا من تلك المشكلات، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- إيران تبدأ إنتاج صواريخ "صياد-3" المضادة للطائرات

3

اختبار صواريخ إيرانية في طهران - أرشيفية (أ ف ب)

بدأت إيران الإنتاج التسلسلي لصواريخ صياد-3 المضادة للطائرات، وفقا لما نقله التلفزيون الإيراني عن وزير الدفاع في البلاد حسين دهقان.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بفنزويلا

4

حشود من المعارضين للرئيس الفنزويلي بكاراكاس - (أ ف ب)

أطلقت قوات الحرس الوطني في العاصمة الفنزويلية (كاراكاس) الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين يعارضون محاولة الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو إعادة صياغة الدستور.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- طالبان تعدم رهائن بعد اختطافهم بجنوب البلاد

5

عناصر من مقاتلي طالبان - أرشيفية (أ ف ب)

أكد رئيس شرطة ولاية قندهار الأفغانية الجنرال عبد الرزاق أن حركة "طالبان" أعدمت 7 رهائن من أصل 70 اختطفتهم من قرية جنوب البلاد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية