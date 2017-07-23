حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تجميد مساعدات عسكرية أمريكية لباكستان وإعدام رهائن في أفغانستان، إضافة إلى دخول سفن صينية المياه الاقليمية اليابانية.

1- أمريكا تجمد مساعدات عسكرية لباكستان

عرض عسكري للجيش الباكستاني في اسلام أباد - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة تجميد مساعدات عسكرية أمريكية لباكستان بقيمة 50 مليون دولار.

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2- اليابان ترفع حالة التأهب بعد دخول سفن صينية مياهها الإقليمية

سفن حربية تابعة للبحرية اليابانية في جنوب اليابان - أرشيفية (أ ف ب)

رفعت الحكومة اليابانية حالة التأهب بعد سلسلة من الانتهاكات من قبل سفن صينية للمياه الإقليمية اليابانية، بما في ذلك المناطق التي كانت تخلو سابقا من تلك المشكلات، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء.

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3- إيران تبدأ إنتاج صواريخ "صياد-3" المضادة للطائرات

اختبار صواريخ إيرانية في طهران - أرشيفية (أ ف ب)

بدأت إيران الإنتاج التسلسلي لصواريخ صياد-3 المضادة للطائرات، وفقا لما نقله التلفزيون الإيراني عن وزير الدفاع في البلاد حسين دهقان.

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4- إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بفنزويلا

حشود من المعارضين للرئيس الفنزويلي بكاراكاس - (أ ف ب)

أطلقت قوات الحرس الوطني في العاصمة الفنزويلية (كاراكاس) الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين يعارضون محاولة الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو إعادة صياغة الدستور.

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5- طالبان تعدم رهائن بعد اختطافهم بجنوب البلاد

عناصر من مقاتلي طالبان - أرشيفية (أ ف ب)

أكد رئيس شرطة ولاية قندهار الأفغانية الجنرال عبد الرزاق أن حركة "طالبان" أعدمت 7 رهائن من أصل 70 اختطفتهم من قرية جنوب البلاد.

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