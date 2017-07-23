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العرب اليوم: مصر تطالب باجتماع مجلس الأمن حول القدس والرقة تتعرض للقصف

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: تطالب باجتماع مجلس الأمن حول القدس والرقة تتعرض للقصف

11:37 م السبت 22 يوليه 2017

 

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت المنطقة العربية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الهامة، والتي كان أبرزها استمرار التصعيد بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، علاوة على مقتل قوات سعودية على الحدود مع اليمن.

1- الاحتلال الإسرائيلي يمنع الهلال الأحمر من الوصول للمصابين

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وصول تعزيزات عسكرية اسرائيلية إلى القدس اليوم (أ ف ب)

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين عند باب الأسباط بالمسجد الأقصى.

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2- مصر تطلب عقد اجتماع بمجلس الأمن حول الأوضاع بالقدس

2

وزير الخارجية المصري سامح شكري في نيويورك - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت وكالة الأنباء فرنسية، أن مصر وفرنسا والسويد طلبوا عقد جلسة للأمم المتحدة حول الاشتباكات في القدس، وفقًا لدبلوماسيين.

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3- الطيران السوري يدمر عدد من مقرات داعش فى الرقة

3

مقاتلة سورية من طراز "سوخوي" في سماء دمشق - أرشيفية (أ ف ب)

نفذ سلاح الجو السوري سلسلة غارات على تجمعات وتحصينات تنظيم الدول الإسلامية (داعش) في ريف الرقة الجنوبي الشرقي.

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4- إيران تعلن احتجاز زورق صيد سعودي

4

أعضاء من الحرس الثوري الإيراني في طهران - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن مسؤول إيراني عن احتجاز زورق صيد سعودي في المياه الإقليمية الإيرانية.

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5- مقتل وإصابة جنود سعوديين جنوبي المملكة

5

رتل عسكري من القوات على الحدود مع اليمن - أرشيفية (أ ف ب)

قالت جماعة أنصار الله الحوثية إن عددا من الجنود السعوديين، سقطوا بين قتلى وجرحى جنوبي المملكة العربية السعودية.

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http://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2017/7/22/1124523/

 

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مصراوي Masrawy

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