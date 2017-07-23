أخبار عاجلة

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

استشهاد شاب في القدس.. والاحتلال يقمع المصلين عند باب الأسباط ويفرقهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استشهاد شاب في القدس.. والاحتلال يقمع المصلين عند باب الأسباط ويفرقهم

11:33 م السبت 22 يوليه 2017

استشهاد شاب في القدس.. والاحتلال يقمع المصلين عند باب الأسباط ويفرقهم

رام الله - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد مواطن في بلدة العيزرية بضواحي القدس متأثرا بجروح أصيب بها.

وذكرت الوزارة - في بيان- أن الشاب، ويُدعى يوسف عباس كاشور من بلدة أبو ديس بضواحي القدس، أُدخِل إلى مستشفى أريحا الحكومي مصابًا بشظايا في جميع أنحاء جسده، ووصفت حالته بالخطيرة للغاية، وتم نقله إثر ذلك إلى مجمع فلسطين الطبي، وأُعلِن بعدها عن استشهاده.

من ناحية أخرى، قمعت قوات الاحتلال الآلاف من المصلين في منطقة باب الأسباط بمدينة القدس عقب انتهاء صلاة المغرب، وفرقتهم باستخدام المياه العادمة، واعتدت على طواقم الصحفيين واعتقلت مواطنا.

وقالت مصادر محلية إن المشاورات الأمنية الإسرائيلية متواصلة وفي أوجها، وسيجتمع "الكابينيت" غدا لاتخاذ قراره بشأنها بعد جلسة الإسرائيلية.

فيما ذكر تلفزيون إسرائيل أن الجنود سيبدأون الليلة بعرض بديل عن البوابات الإلكترونية التي وُضِعَت على مداخل الأقصى عقب العملية التي جرت في ساحات المسجد الأقصى وأدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين واستشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وأضاف التلفزيون أن الجنود سيبدأون باستخدام آلة الفحص اليدوي في التفتيش للدخول إلى الأقصى.

هذا المحتوى من

61ee5b5837.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الهلال الأحمر الفلسطيني: تعاملنا مع 57 إصابة في القدس المحتلة اليوم

    أخبار

  • اشتداد المواجهات بالأقصى.. والاحتلال يستخدم قنابل الصوت الحارقة

    أخبار

  • العرب اليوم: تطالب باجتماع مجلس الأمن حول القدس والرقة تتعرض للقصف

    أخبار

  • الإثنين.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن تصعيد الاحتلال في القدس

    أخبار

إعلان

08b2c3a6bb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة