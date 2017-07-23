استشهاد شاب في القدس.. والاحتلال يقمع المصلين عند باب الأسباط ويفرقهم

رام الله - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد مواطن في بلدة العيزرية بضواحي القدس متأثرا بجروح أصيب بها.

وذكرت الوزارة - في بيان- أن الشاب، ويُدعى يوسف عباس كاشور من بلدة أبو ديس بضواحي القدس، أُدخِل إلى مستشفى أريحا الحكومي مصابًا بشظايا في جميع أنحاء جسده، ووصفت حالته بالخطيرة للغاية، وتم نقله إثر ذلك إلى مجمع فلسطين الطبي، وأُعلِن بعدها عن استشهاده.

من ناحية أخرى، قمعت قوات الاحتلال الآلاف من المصلين في منطقة باب الأسباط بمدينة القدس عقب انتهاء صلاة المغرب، وفرقتهم باستخدام المياه العادمة، واعتدت على طواقم الصحفيين واعتقلت مواطنا.

وقالت مصادر محلية إن المشاورات الأمنية الإسرائيلية متواصلة وفي أوجها، وسيجتمع "الكابينيت" غدا لاتخاذ قراره بشأنها بعد جلسة الحكومة الإسرائيلية.

فيما ذكر تلفزيون إسرائيل أن الجنود سيبدأون الليلة بعرض بديل عن البوابات الإلكترونية التي وُضِعَت على مداخل الأقصى عقب العملية التي جرت في ساحات المسجد الأقصى وأدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين واستشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وأضاف التلفزيون أن الجنود سيبدأون باستخدام آلة الفحص اليدوي في التفتيش للدخول إلى الأقصى.