الرقابة الإدارية تضبط مزارعًا وموظفًا حاولا رشوة موظف عام في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تمكن مسؤولو مكتب هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الأقصر، اليوم السبت، من ضبط مزارع من مدينة أرمنت وموظف بإدارة أملاك الدولة حاولا إقناع موظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالحصول على رشوة مقابل التلاعب في مساحة أرض مملوكة للدولة.

وأحالت الرقابة الإدارية الموظف الوسيط والمزارع إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي أجراها وكيل النيابة حمدي عبد العليم، تحت إشراف المستشار خميس عيد المحامي العام لنيابات الأقصر.

كانت معلومات وردت إلى مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر بمحاولة "ح. ص. ل" مزارع من مدينة أرمنت رشوة أحد الموظفين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالاستعانة بالموظف "ع. أ" من خلال تواصلهما مع موظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعرض مبلغ مالي عليه قدره حوالي ٢٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التلاعب في أوراق معاينة الأرض والإخلال بالواجبات الوظيفية وتغيير مساحة الأرض المزروعة الخاصة بالمزارع ومساحتها قرابة ٦٠ فدانًا وجعلها ١٦٠ فدانًا.

تبين من التحريات السرية التي أجراها أعضاء مكتب هيئة الرقابة الادارية بالأقصر صحة المعلومات، ما واصل فريق من مكتب الهيئة بناء عليه جهود التحقق من الواقعة، وتتبع الموظف بأملاك الدولة والمزارع وفحص كافة المستندات والأوراق الخاصة بالأرض إلى أن تمكن القبض على المتهمين متلبسين أثناء تواجدهم بإحدى الكافتيريات الخاصة لدفع جزء من المبلغ المتفق عليه (الرشوة)، وذلك بعد استصدار إذن النيابة التي أحالتهم للتحقيق، وأمرت بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.​