الجفري: لا يوجد نص ديني لليهود بقدسية حائط المبكى

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قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي إن جماعة الإخوان الإرهابية تلاعبت بالقضية الفلسطينية لخدمة أغراضها ومشاريعها السياسية في مصر.

وأضاف الجفري خلال لقائه اليوم السبت ببرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان المذاع على فضائية «النهار»، أن الشارع العربي أصابه الملل من القضية الفلسطينية إذ تستغل في الإثارة الشعوب تجاه حكامها، مضيفا أن استغلال القضية الفلسطينية في انتخابات الرئاسة المصرية «غش وتلاعب»، وكلما زادت مساحة الظلم تجاه الأقصى زادت عملية استغلاله لصالح الإرهاب.

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وأكد أن قبة الصخرة والمصلى القبلي وحائط البراق تعتبر وقفًا إسلاميًا خالصًا، تتبع المسجد الأقصى الشريف، وأنه لا يوجد نص ديني في كتب اليهود يعتبر حائط المبكي مكانا مقدسا.

وذكر الداعية الإسلامي أن قول مثقفين إن قبة الصخرة لا تنتمي للمسجد الأقصى يعتبر كلاما فارغا، لا يجب الالتفات إليه.