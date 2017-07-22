«نواقص الدواء» تهدد حياة مرضى الأورام.. و«الصحة»: 25 صنفا فقط

التحرير

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كتب: ربيع السعدني

تصاعدت أزمة نواقص الأدوية في السوق المصرية نتيجة غياب رقابة التفتيش الصيدلي ووزارة الصحة وتقليل الطاقة الإنتاجية من قبل شركات الأدوية للضغط على الوزارة من جديدة لزيادة الأسعار للمرة الثالثة على حساب المرضى.

وكشفت مصادر خاصة لـ"التحرير" أن عدد أصناف الأدوية الناقصة في السوق المصرية نحو 1658 صنفًا في سابقة لم تحدث من قبل، من بينها أصناف تم زيادة أسعارها على الورق فقط، ولم تدخل مراحل الإنتاج المختلفة، وعددها يزيد عن مائة صنف من بينها أدوية الأمراض المزمنة.

«الكارثة الكبرى التي تعانى منها المستشفيات الحكومية ومعاهد الأورام تتمثل في وجود أدوية هامة على قوائم "الأدوية الناقصة" تسمى أدوية الحياة والموت»، على حد قول المصادر التي أضافت أن هذه الأنواع لا تُصنع محليًا ويتم استيرادها من الخارج، مثل أدوية الهيموفيليا ومذيبات الجلطات، وأدوية الصرع والقلب والسكر وأنواع الأنسولين لمرضى السكري، ومشتقات الدم.

وأكدت مصادر داخل المعهد القومي للأورام غياب أدوية الأورام السرطانية التي تهدد حياة المريض إذا لم يتناولها خلال 6 ساعات مع وجود نقص حاد في بعض أنواع الخيوط الجراحية،والإبر الدقيقة حتى وصل مخزونها إلى مرحلة حرجة، والتأخر في حل أزمة نواقص الأدوية أكثر من ذلك تؤدى إلى كوارث كبيرة للغاية .

في انتظار رصاصة الرحمة

الحاجة شفيقة محمد علي إحدى مرضى الأورام السرطانية الذين يعانون من نقص الأدوية داخل المعهد القومي للأورام، دخلت في غيبوبة لعدة أيام نتيجة الاكتفاء بإعطائها المحاليل الطبية، وقال أطباء لذويها حرفيًا: "خدوها وروحوا كده كده فاضل لها يومين وهتموت".

يقول نجلها الأكبر مصطفى درويش: "إحنا مستعدين نتحمل الجوع والفقر ولكن غير مستعدين لتحمل نتائج كارثة غياب الدواء عن أمي وأشهد الله أننى أعالج أمي منذ أكثر من 5 شهور من هذا الورم الخبيث في الصدر ولا أجد له علاجًا بالتأمين الصحى وأشتريه من الخارج ولابد من حل.. إرحمونا أمي بتموت مني".

ووصل جمال محمد عبدالله 60 سنة إلى المعهد قادما من بني سويف لعلاج ورم في المثانة، وتم احتجازه أيضًا داخل المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة بعد أن تم تحويله إليه من قبل مستشفى المطرية التعليمي، وتم إجراء تحليل البروستاتا والبواسير له رغم أنه لا يعاني من أية آلام بهما وحين أجرى أشعة بالصبغة اكتشفوا من خلالها وجود ورم في المثانة خضع بعدها لجلستي علاج كيماوي داخل المعهد.

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أحد المرافقين لـ"جمال" قال إن الطبيب أخبره قائلا: "مالوش علاج عندنا ولازم يمشي"، وكتب له 6 حقن تامول "مخدرة" دخل بعده في غيبوبة نتيجة عدم توافر الدواء المناسب له داخل المعهد القومي للأورام.

ضغوط المصالح

في المقابل تقوم بعض شركات الأدوية بتقليل الطاقة الإنتاجية المقررة لها، لممارسة ضغوط على وزارة الصحة، خاصة مع اقتراب الجولة الثانية من المفاوضات بين الشركات والوزارة مطلع الشهر المقبل لمراجعة أسعار بعض الأصناف الدوائية التي لم يسبق لها الزيادة منذ سنوات طويلة حسب تعهد الحكومة للشركات منتصف فبراير الماضي.

وفي نفس السياق قال المحامي الحقوقي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن وزارة الصحة سبق أن اشترطت على شركات الأدوية في زيادة فبراير الماضي أنه على الشركات التي استفادت من الزيادة إكمال النقص الخاص بها أولًا حتى لا توقف أعمالها، إلا أن هذا لم يحدث حتى ازداد وضع الدواء فى مصر سوءًا ونقصًا، موضحًا أن هناك أصنافًا عديدة ضمن قوائم النقص لا يوجد لها بديل أو مثيل في السوق المحلية.

وأشار فؤاد إلى أن الوضع سيئ جدا، وينذر بكارثة قريبة حين وصلت الأمور إلى مرحلة الخطر، مطالبًا الحكومة بأن تسرع بالدخول في جولة مفاوضات، وأن تتعلم من درس الماضي حتى لا يدفع المريض الثمن ويتحمل وحده فواتير العلاج كاملة .

الدولة تتدخل

في المقابل أعلنت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ورئيس لجنة إعادة تسعير الأدوية عن تراجع نسبة نواقص الأدوية خلال الشهور الماضية عقب تشكيل الوزارة لجنة مختصة لمتابعة نواقص الأدوية وإعادة مراجعة أسعار الأدوية التي حدثت لها زيادة عالية في أسعارها والفصل بين الدواء المستورد والمحلى، مؤكدة أن أزمة النواقص فى تحسن مستمر، وهو ما يظهر جليًا فى الانخفاض الواضح فى الأدوية التى ليس لها بدائل أو مثيل، والتى انخفضت إلى 25 صنفا دوائيا.

وأكدت زيادة في تصريحات خاصة لـ"التحرير" وجود خطة لمتابعة هذه النواقص من وقت الاستيراد إلى التوزيع لحين توفيرها بالصيدليات وتم معالجة التشوهات التي أعقبت الزيادة في تسعيرة الأدوية لأكثر من 10 آلاف صنف دوائي حتى الآن والوزارة بصدد خفض أسعارها لتوفير باقي النواقص .

وأضافت أن السوق الدوائية المصرية دائما ما تشهد وجود عدد من النواقص بأصناف الأدوية بسبب استيراد الخامات الدوائية من الخارج بالكامل وتحرير سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية، وبالتالي فإن أى تأخر فى وصول تلك الخامات للمصنعين يترتب عليه تأخر فى طرح الدواء بالسوق الدوائية، وقد يصل الأمر لعدد من الأيام.