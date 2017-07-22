ولي عهد أبو ظبي: دور مصر المحوري سبيل لردع الطامعين

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قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إن دور مصر المحوري إلى جانب التضامن والتكاتف بين الأشقاء سبيلنا الأمثل لردع الطامعين والعابثين.

وشهد الشيخ محمد بن زايد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفود عربية رفيعة حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وتخريج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية في مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، وذلك تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليو.

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وأشاد ولي عهد أبوظبي بالدور الفاعل للقوات المسلحة المصرية في التصدي للتحديات والمخاطر التي تهدد أمن مصر واستقرارها والأمن العربي بصفة عامة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد عمق التعاون بين الإمارات ومصر في كافة المجالات وخاصة التعاون العسكري والدفاعي بما يرتقي بقدرة وأداء القوات المسلحة للدولتين.