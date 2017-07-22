كونتي: بيدرو أُصيب بارتجاج.. ومتفائل بعودته

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قال الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، إنّ لاعبه بيدرو تم نقله إلى المستشفى، بعد اصطدامه بحارس آرسنال ديفيد أوسبينا، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ببكين.

واصطدم الثنائي عندما كان بيدرو يطارد الكرة في منطقة الجزاء خلال الشوط الأول من فوز تشيلسي (3-0) في ملعب عش الطائر.

وأضاف كونتي أن بيدرو ذهب إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج، لكنه متفائل أنه سيكون قادرًا على الانضمام إلى تشيلسي قبل انطلاق الموسم.

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وتابع: بالتأكيد من المفترض أن يكون بخير، وأعتقد أنه كان ارتجاجا، ولهذا السبب فضل طبيبنا إحضاره إلى المستشفى.

يذكر أن بيدرو سجل 21 هدفًا في 83 مباراة مع تشيلسي، منذ انضمامه للبلوز قادمًا من برشلونة في عام 2015.