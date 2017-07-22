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أديب: «اللي بيقول جيشنا بتاع كحك ومكرونة.. شوفوا قاعدة محمد نجيب»

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أديب: «اللي بيقول جيشنا بتاع كحك ومكرونة.. شوفوا قاعدة محمد نجيب» أديب: «اللي بيقول جيشنا بتاع كحك ومكرونة.. شوفوا قاعدة محمد نجيب»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن «القوات المسلحة قبل عام 2011 كانت لا تحصل على أفضل أنواع التسليح، لافتًا إلى أنه عقب الثورة كانت بداية لجلد الجيش، ولم يكن هناك أي تطوير في المؤسسة، خاصةً أننا لسنا في حالة حرب، حتى جاءت إدارة ما بعد المشير طنطاوي، وليس سرًا أنه في السنوات الثلاثة الماضية تم رفع كفاءة الجيش، وما حدث في هذه السنوات يوازي تطوير سنوات عديدة».

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح ، لقاعدة «محمد نجيب» العسكرية، بمطروح، السبت، ليس استعراضًا للقوة، ولكنه توضيح لها، مستكملًا: « ليست في حالة حرب مع أحد، ما حدث ليس استعراضًا للقوة، كان ما رأيناه للردع، وهناك اهتمام كبير من كافة القيادات أن تصبح القوات المسلحة في مستوى يتناسب مع دور مصر».

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وتابع: «الجيش أراد أن يقول لشعبه انظروا كيف تطورنا، وتوضح للشعب أين تذهب أمواله، ما رأيناه بأموال الشعب، وفي هذا رد على الناس اللي بتقول إن جيش مصر بتاع كحك ومكرونة، انظروا لعتاد القوات المسلحة وأسلحتها وقوتها وترتيبها على مستوى العالم».

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