«صحة المنيا» تحقق في واقعة تعدي طبيب على مريض بالحذاء

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فتحت مديرية الصحة في المنيا تحقيقا في واقعة اتهام طبيب بالاعتداء على مريض بالحذاء إضافة إلى سبه وإهانته في أثناء تلقيه جلسة العلاج بوحدة الغسيل الكلوي في مستشفى مطاي العام.

وقالت مصادر بالصحة في تصريحات إعلامية اليوم السبت إنه في حال ثبوت واقعة تعدي الطبيب على المريض سيتم توقيع أقصى عقوبة إدارية على الطبيب، لأن المديرية لا تقبل التعدي على المرضى مهما كانت الظروف التي يعمل بها الأطباء.

وأشار المصادر إلى أن اللواء عصام البديوي محافظ المنيا يتابع التحقيق بشأن تلك الواقعة.

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وكانت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة مطاي بشمال المحافظة، تلقت بلاغًا تحرر عنه المحضر رقم 2562 إداري، من رضا أبو الليل سند عبد الحميد، وربيعة إبراهيم مسعد، يفيد بتضررهما من أحد أطباء الاستقبال بالمستشفى العام، ويدعي "ع-ا".

وتضمن البلاغ أن الطبيب المذكور اعتدى بالضرب بالحذاء والألفاظ الغير لائقة على الشاكي الأول، فى أثناء إجرائه جلسة غسيل كلوي.

وقال الشاكيان إنه فى أثناء تواجدهما في غرفة الغسيل الكلوى، فوجئا بالطيب يعتدي عليهما بالسب والشتائم والإهانة، ثم ضرب الأول بالحذاء أمام المرضى وأهليتهم والعاملين، عندما طلب استدعاء الطبيب المذكور على وجه السرعة لتوقيع الكشف الطبي عليه لشعوره بالتعب وشدة الإعياء.