مركز شباب يتحول لوكر مخدرات بعد إهماله 5 سنوات.. والأهالي: «بقى خرابة»

التحرير

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اشتكى عدد من أهالي مدينة العاشر من رمضان في الشرقية من وجود إهمال النوادي الرياضية، مطالبين بفتح تحقيق في إهدار المال العام بعد اكتمال بناء هذه مركز شباب منذ سنوات دون افتتاحه مع وجود مركز آخر ونادٍ في نفس المنطقة.

ومع دخولك منطقة «ابني بيتك» بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان، تُلاحظ وجود 3 نوادٍ بينها مركز شباب في مساحة لا تتخطى الكيلو متر، ومن بينها مركز شباب مُهمل ومُغلق دون أسباب منذ تشييده قبل أكثر من 5 سنوات.

قال محمد قبطان، أمين حزب المؤتمر بالعاشر من رمضان، إن المنطقة تضم ناديا كبيرا ومركزي شباب، مشيرًا إلى أن النادي تم تشييده بعد الانتهاء من بناء المركز المُهمل، واعتبر ذلك إهدارًا للمال العام.

وأضاف قبطان لـ«التحرير» أنه بدلًا من الاهتمام برعاية الشباب وتنميتهم رياضيًا، أخذت يد الإهمال في إنشاء العديد من المراكز في أماكن قريبة من بعضها، آخرها مركز شباب العاشر، والذي لم يتم افتتاحه رغم الانتهاء من تشييده قبل أكثر من 5 سنوات، حتى تعرضت محتوياته للسرقة.

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وعلى مقربة من بوابات المركز، وجدنا بعض الأطفال يلعبون كرة القدم في الأرض الرملية الموجودة بالمركز، فيما علق أحدهم، ويُدعى محمد، قائلًا: «والنبي يا عمو ما تقول لحد إننا بنلعب هنا وإحنا هنمشي على طول».

واستفسرنا عن سبب خوفه، فأجاب: «النادي هنا مقفول من فترة كبيرة، وإحنا الصبح بنييجي نلعب هنا، بس منقدرش نيجي بالليل علشان بيبقى فيه ناس وحشين هنا وبيشربوا مخدرات».

في سياق متصل، أوضح محمد المهدي، أحد أهالي المدينة، أن المركز مُغلق تمامًا منذ الانتهاء من تشييده قبل نحو 5 سنوات وأكثر، وشبهه بـالـ«خرابة» ومأوى المُدمنين.

وأضاف المهدي لـ«التحرير» أن المركز أصبح مرتعًا للخارجين عن القانون، مطالبًا بنظرة من المسئولين تجاه المركز، خاصةً أن مُعظم محتوياته تعرضت للتكسير وبعضها تمت سرقته.

من جانبنا، حاولنا التواصل مع وائل اللفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية للوقوف على أسباب إهمال المركز وعدم افتتاحه طوال تلك الفترة، إلا أنه لم يُجب على هاتفه الخاص، ولم يتسن لنا التعرف على رده.