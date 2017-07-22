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ياسر رزق: قاعدة محمد نجيب ستشهد مناورات النجم الساطع (فيديو)

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ياسر رزق: قاعدة محمد نجيب ستشهد مناورات النجم الساطع (فيديو) ياسر رزق: قاعدة محمد نجيب ستشهد مناورات النجم الساطع (فيديو)

التحرير

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قال ياسر رزق، الكاتب الصحفى، إن قاعدة محمد نجيب العسكرية هي أكبر قاعدة من حيث المساحة في الشرق الأوسط تم إنشاؤها على 18 ألف فدان، وجهزت بأحدث الوسائل التكنولوجية في العالم.

وأضاف «رزق»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» تقديم الإعلامي خيرى رمضان المذاع على فضائية «النهار»، أن القاعدة العسكرية ستشهد مناورات النجم الساطع في سبتمبر المقبل بعد توقف 8 سنوات.

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وأوضح أن الهدف من القاعدة هو حماية الحدود الغربية مع ليبيا وحقول بترول مثل حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل للغاز، لافتا إلى أنه لأول مرة يشهد احتفالا مجمع لجميع الكليات العسكرية خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب. 

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التحرير

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