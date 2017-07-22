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تعرف على أسعار الحج السياحي بعد زيادتها 40% -(إنفوجراف)

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تعرف على أسعار الحج السياحي بعد زيادتها 40% -(إنفوجراف) تعرف على أسعار الحج السياحي بعد زيادتها 40% -(إنفوجراف)

مصراوي Masrawy

تعرف على الحج السياحي بعد زيادتها 40% -(إنفوجراف)

10:44 م السبت 22 يوليو 2017

إعداد - مصطفى المنشاوي:

تسبب قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، في ارتفاع أسعار الحج لهذا العام بقرابة 40% عن العام الماضي.

ويرى أصحاب شركات سياحية، أن قرار تعويم الجنيه وانخفاض قيمته أمام الريال السعودي، تسبب في تضاعف الأسعار، مشيرين إلى أن الحج الاقتصادي ارتفع هذا العام 30 ألف جنيه عما كان عليه العام الماضي.

ويستعرض مصراوي الفرق في أسعار الحج بين العام الجاري والماضي للدرجات السياحية المختلفة.​

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مصراوي Masrawy

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