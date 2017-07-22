وزير النقل يتفقد أعمال تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب

القاهرة - (أ ش أ):

تفقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، مساء اليوم السبت، مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب، برفقة رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء عادل ترك، ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري اللواء رشدي عبد الرشيد.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تطوير الطريق الحالي وإنشاء طريق خدمة في الاتجاهين للمسافة من "الكافوري" حتى "صينية الهوارية"، وامتداد الطريق شمالا حتى سيدي كرير.

وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى الربط بين طريق (القاهرة / الإسكندرية) الصحراوي ومدينة برج العرب وحتى سيدي كرير؛ لخدمة مدينة برج العرب، وربطها بالطريق السريع، وخدمة حركة المرور المتجهة إلى مطار برج العرب الدولي واستاد برج العرب.

وقال هشام عرفات إن المشروع مقسم إلى مرحلتين: الأولى بطول 13.5 كم، والثانية بطول 5.50 كم، ويتكون من طريقين رئيسيين للاتجاهين بعرض 14 مترا وطريقين خدمة في كل اتجاه بعرض 9 أمتار.

وأوضح أن المسافة من طريق إسكندرية الصحراوي حتى صينية الهوارية في مراحلها النهائية، وأنه تمت مراعاة عوامل السلامة والأمان بالطريق وكذلك قياسات الجودة العالية في أعمال التنفيذ.

كما تفقد وزير النقل أيضا أعمال تنفيذ كوبري تقاطع محور التعمير مع تقاطع سيدي كرير، وأكد على ضرورة الاهتمام بأعمال الإضاءة واللوحات الإرشادية على مداخل ومخارج الكوبري.