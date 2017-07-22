أخبار عاجلة

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وقف أقدم المحطات النووية بفرنسا لعدة أسابيع للصيانة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وقف أقدم المحطات النووية بفرنسا لعدة أسابيع للصيانة

10:34 م السبت 22 يوليو 2017

وقف أقدم المحطات النووية بفرنسا لعدة أسابيع للصيانة

محطات نووية

ستراسبورج - (أ ش أ)

أعلنت شركة "أو دي إف" الفرنسية للكهرباء، اليوم السبت، أن محطة "فيسينهايم" الواقعة قرب الحدود مع ألمانيا وسويسرا، والتي تعد أقدم المحطات النووية في فرنسا، تم وقف نشاطها تماما للقيام بأعمال صيانة بها لمدة عدة أسابيع.

وأوضحت الشركة أن المفاعل رقم 1 بالمحطة سيخضع للصيانة، بينما المفاعل رقم 2 تم وقفه بعد رصد خلل به.. مضيفة أن توقف المفاعل الأول منذ أمس الجمعة في منتصف الليل سيتيح لفرق الصيانة تجديد جزء من الوقود والقيام بأعمال رقابة وصيانة في الأجزاء النووية وغير النووية، أما المفاعل الثاني الذي تم وقفه في يونيو 2016 فلن يتم إعادة تشغيله قبل مطلع 2018.

يشار إلى أن 75% من إنتاج فرنسا للكهرباء يأتي من الطاقة النووية، إلا أنه تم التصويت على قانون في 2015 يقضي بتقليص نصيب النووي إلى 50% بحلول 2025.

وأكد نيكولا هولو وزير البيئة الفرنسي، أن هذا الهدف إضافة إلى الالتزام بإغلاق محطة فيسنهايم النووية استجابة لدعوات المدافعين عن البيئة.

يُذكر أن محطة فسنهايم أثارت في الأعوام الماضية قلق العديد من نشطاء البيئة الذين أبدوا مخاوفهم من المخاطر المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية، وطالبوا بالتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويندرج إغلاق محطة فسنهايم ضمن الوعود الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق ﻓرانسوا أولاند عام 2012، ومن المنتظر أن يتزامن مع تشغيل مفاعل نووي من طراز (أو بي آر) ببلدة فلامنفيل الفرنسية، أي خلال عام 2018.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الإثنين.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن تصعيد الاحتلال في القدس

    أخبار

  • الفرنسية: تطلب عقد اجتماع بمجلس الأمن حول الأوضاع بالقدس

    أخبار

  • فرنسا تحذر من أي خرق للوضع القائم في القدس

    أخبار

  • إسرائيل تطالب فرنسا بحظر مسرحية "الساعات الأخيرة لـ"محمد مراح"

    أخبار

إعلان

43ab99a2fb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة