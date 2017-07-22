وقف أقدم المحطات النووية بفرنسا لعدة أسابيع للصيانة

ستراسبورج - (أ ش أ)

أعلنت شركة "أو دي إف" الفرنسية للكهرباء، اليوم السبت، أن محطة "فيسينهايم" الواقعة قرب الحدود مع ألمانيا وسويسرا، والتي تعد أقدم المحطات النووية في فرنسا، تم وقف نشاطها تماما للقيام بأعمال صيانة بها لمدة عدة أسابيع.

وأوضحت الشركة أن المفاعل رقم 1 بالمحطة سيخضع للصيانة، بينما المفاعل رقم 2 تم وقفه بعد رصد خلل به.. مضيفة أن توقف المفاعل الأول منذ أمس الجمعة في منتصف الليل سيتيح لفرق الصيانة تجديد جزء من الوقود والقيام بأعمال رقابة وصيانة في الأجزاء النووية وغير النووية، أما المفاعل الثاني الذي تم وقفه في يونيو 2016 فلن يتم إعادة تشغيله قبل مطلع 2018.

يشار إلى أن 75% من إنتاج فرنسا للكهرباء يأتي من الطاقة النووية، إلا أنه تم التصويت على قانون في 2015 يقضي بتقليص نصيب النووي إلى 50% بحلول 2025.

وأكد نيكولا هولو وزير البيئة الفرنسي، أن هذا الهدف إضافة إلى الالتزام بإغلاق محطة فيسنهايم النووية استجابة لدعوات المدافعين عن البيئة.

يُذكر أن محطة فسنهايم أثارت في الأعوام الماضية قلق العديد من نشطاء البيئة الذين أبدوا مخاوفهم من المخاطر المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية، وطالبوا بالتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويندرج إغلاق محطة فسنهايم ضمن الوعود الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق ﻓرانسوا أولاند عام 2012، ومن المنتظر أن يتزامن مع تشغيل مفاعل نووي من طراز (أو بي آر) ببلدة فلامنفيل الفرنسية، أي خلال عام 2018.