الحلم من باريس.. هل يهرب نيمار من «جحيم ميسي» للتتويج بالكرة الذهبية؟

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لا يزال مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي برشلونة الإسباني غامضًا، حيث يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أنّ إدارة النادي الفرنسي مستعدة لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، الذي تبلغ قيمته 222 مليون يورو، لضمه لصفوف النادي قبل انتهاء فترة الميركاتو الجاري.

وذكرت التقارير أنّ رحيل نيمار المحتمل عن صفوف الفريق الكتالوني، يعود إلى عدة أسباب، أهمها رغبة اللاعب في الحصول على جائزة الكرة الذهبية، خاصة أنّه سيصبح النجم الأول للفريق الفرنسي، على عكس وجوده مع البلوجرانا، حيث يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأبرز لبرشلونة.

ومن المؤكد أن نيمار يسعى بأن يكون واحدًا من ضمن الأساطير البرازيلية التي حصلت على الكرة الذهبية، من داخل جدران حديقة الأمراء.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ذا صن» الإنجليزية اليوم السبت، تستعرض «التحرير» في التقرير التالي أبرز اللاعبين البرازيليين الذين حصلوا على الكرة الذهبية.

- رونالدو1997- 2002.

استطاع الظاهرة البرازيلية رونالدو أن يتوج بالكرة الذهبية مرتين، الأولى عام 1997عندما كان لاعبًا ضمن صفوف إنتر ميلان، ليكون البرازيلي الأول التي يحصل على الجائزة، والثانية كانت عام 2002 عندما كان لاعبًا في فريق ريال مدريد الإسباني.

- ريفالدو 1999.

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تمكن البرازيلي ريفالدو فيتور من الحصول على الكرة الذهبية عام 1999، عندما كان لاعبًا ضمن صفوف نادي برشلونة.

- رونالدينيو 2005.

توّج البرازيلي رونالدو دي أسيس موريرا، المعروف باسم رونالدينيو بجائزة الكرة الذهبية عام 2005، عندما كان لاعبًا ضمن صفوف فريق برشلونة.

- ريكاردو كاكا 2007.

نجح البرازيلي ريكاردو كاكا، أن يكون ضمن قائمة االلاعبين البرازيليين الذي حصلوا على جائزة الكرة الذهبية عام 2007، عندما كان لاعبًا في صفوف إيه سي ميلان الإيطالي.