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فرق من جيوش روسيا وبيلاروسيا ومصر تصل الصين للمشاركة في الألعاب العسكرية الدولية

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مصراوي Masrawy

فرق من جيوش روسيا وبيلاروسيا ومصر تصل الصين للمشاركة في الألعاب العسكرية الدولية

10:30 م السبت 22 يوليو 2017

فرق من جيوش روسيا وبيلاروسيا ومصر تصل الصين للمشاركة في الألعاب العسكرية الدولية

موسكو - (أ ش أ)

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن فرقًا من روسيا وبيلاروسيا ومصر وصلت إلى إقليم شينجيانج المستقل في شمال غرب الصين للمشاركة في مسابقة البيئة الأمنة الدولية المنعقدة كجزء من الألعاب العسكرية الدولية 2017.

وأشارت وكالة "تاس" الروسية إلى أن الفرق التي تمثل عدة جيوش في العالم ومعها الدولة المضيفة سيشاركون في المسابقة، موضحة أن الصين تستضيف لأول مرة عدة مسابقات ضمن الألعاب العسكرية الدولية، حيث أن مكان إقامة مسابقة البيئة الأمنة هو أرض تجارب لوزارة الدفاع الصينية تقع في منطقة (كورلا).

ومن جانبه، أشار لي بايكنج المتحدث باسم الوفد الصيني المشارك، إلى أن المسابقة اكتسبت هذا العام زخمًا لا مثيل له حيث تشارك فرق من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وذكرت الوكالة الروسية أن فعاليات المسابقة ستبدأ في 29 يوليو الجاري على أن تنتهي في 12 أغسطس المقبل، ضمن الألعاب العسكرية الدولية التي تعقد هذا العام في 22 موقعَ تجاربٍ في روسيا وبيلاروسيا وأذربيجان وكازاخستان والصين.

هذا المحتوى من

Asha

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