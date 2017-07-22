طالبان تعدم 7 رهائن من أصل 70 اختطفتهم من جنوب البلاد

كابول - (أ ش أ)

أكد رئيس شرطة ولاية قندهار الأفغانية الجنرال عبد الرزاق أن حركة "طالبان" أعدمت 7 رهائن من أصل 70 اختطفتهم من قرية جنوب البلاد.

وأضاف رئيس شرطة قندهار - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت - أن 30 رهينة تم تحريرهم، فيما لا يزال مصير 30 آخرين مجهولاً.. لافتًا إلى أن هؤلاء من "المدنيين البشتون".

وكانت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان الأفغانية أعلنت، في وقت سابق، أن مسلحين يُعتقد أنهم تابعون لحركة "طالبان" بأفغانستان، اختطفوا 70 شخصًا من قرية تقع على الطريق الواصلة بين قندهار ومدينة تارينكوت بولاية إوروزكان جنوب البلاد.

وبحسب اللجنة، فإن المسلحين لا يزالوا يحتجزون أكثر من 40 شخصًا، ولا تزال أسباب استهداف هؤلاء القرويون مجهولة، لكن عمليات مماثلة سبق أن استهدفت الموظفين في حكومة كابول وقوات الأمن.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها عناصر "طالبان" إلى قرية لخطف سكانها، إذ عادة ما يعترضون السيارات على الطريق ويتحققون من هوية الركاب، وخصوصًا إذا كانوا على صلة بالحكومة.

وخلال شهري يونيو ويوليو من عام 2016، سُجلِت سلسلة من عمليات الاعتراض أدت إلى خطف نحو 200 شخص خصوصًا في ولاية قندز، أفرج عن معظمهم فيما قتل 12 منهم على الأقل.. بحسب الشرطة.

ويعود آخر حادث من هذا النوع إلى 12 يوليو الجاري، حين عثرت السلطات الأفغانية على جثث مزقها الرصاص لسبعة مسافرين في حافلة تم خطف ركابها في غرب البلاد.