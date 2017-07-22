أخبار عاجلة

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

طالبان تعدم 7 رهائن من أصل 70 اختطفتهم من جنوب البلاد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طالبان تعدم 7 رهائن من أصل 70 اختطفتهم من جنوب البلاد

10:26 م السبت 22 يوليو 2017

طالبان تعدم 7 رهائن من أصل 70 اختطفتهم من جنوب البلاد

حركة طالبان

كابول - (أ ش أ)

أكد رئيس شرطة ولاية قندهار الأفغانية الجنرال عبد الرزاق أن حركة "طالبان" أعدمت 7 رهائن من أصل 70 اختطفتهم من قرية جنوب البلاد.

وأضاف رئيس شرطة قندهار - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ، اليوم السبت - أن 30 رهينة تم تحريرهم، فيما لا يزال مصير 30 آخرين مجهولاً.. لافتًا إلى أن هؤلاء من "المدنيين البشتون".

وكانت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان الأفغانية أعلنت، في وقت سابق، أن مسلحين يُعتقد أنهم تابعون لحركة "طالبان" بأفغانستان، اختطفوا 70 شخصًا من قرية تقع على الطريق الواصلة بين قندهار ومدينة تارينكوت بولاية إوروزكان جنوب البلاد.

وبحسب اللجنة، فإن المسلحين لا يزالوا يحتجزون أكثر من 40 شخصًا، ولا تزال أسباب استهداف هؤلاء القرويون مجهولة، لكن عمليات مماثلة سبق أن استهدفت الموظفين في حكومة كابول وقوات الأمن.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها عناصر "طالبان" إلى قرية لخطف سكانها، إذ عادة ما يعترضون السيارات على الطريق ويتحققون من هوية الركاب، وخصوصًا إذا كانوا على صلة بالحكومة.

وخلال شهري يونيو ويوليو من عام 2016، سُجلِت سلسلة من عمليات الاعتراض أدت إلى خطف نحو 200 شخص خصوصًا في ولاية قندز، أفرج عن معظمهم فيما قتل 12 منهم على الأقل.. بحسب الشرطة.

ويعود آخر حادث من هذا النوع إلى 12 يوليو الجاري، حين عثرت السلطات الأفغانية على جثث مزقها الرصاص لسبعة مسافرين في حافلة تم خطف ركابها في غرب البلاد.

هذا المحتوى من

asha.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طالبان تخطف أكثر من 60 شخصا في عدة هجمات على حافلات بقندهار

    أخبار

  • "أطباء بلا حدود" تفتتح مستشفى في قندوز بعد الغارة الجوية الأمريكية

    أخبار

  • نجل قيادي في طالبان ينفذ هجوما انتحاريا جنوب أفغانستان

    أخبار

  • الجيش الأمريكي يعلن عن مقتل قوات أمن أفغانية بالخطأ في ضربة جوية

    أخبار

إعلان

ae7db19d26.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​