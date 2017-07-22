مدرب نصر حسين داي: حققنا فوزًا مفاجئًا بالإرادة الجزائرية

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أكد نبيل نغيز، المدير الفني لنادي نصر حسين داي الجزائري، أن فريقه حقق فوزًا مفاجئًا على الوحدة الإماراتي في افتتاح مباريات البطولة العربية.

وقال نغيز في تصريحات له عقب المباراة: قدمنا مباراة جيدة أمام فريق متناسق ومنظم، مشيرًا إلى أنه اعتبر الفوز اليوم معبرًا عن الإرادة والروح الجزئرية.

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وعن فرصه للتأهل في المجموعة، قال نغيز: يبقى الأهلي هو الأوفر حظًا في الترشح عن المجموعة الأولى لأنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

وكان نصر حسين داي قد حقق الفوز على الوحدة بهدفين دون رد في افتتاح المجموعة الأولى في البطولة العربية.