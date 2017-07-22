مصر تدعو لاجتماع طارئ في مجلس الأمن حول «مواجهات القدس»

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دعت مصر وفرنسا والسويد، مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ عقب استمرار مواجهات القدس، وأعنت إسرائيل، حالة التأهب اليوم السبت، بعد مقتل 6 أشخاص على الأقل، أمس الجمعة، في أسوأ أعمال العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ سنوات.

وأسفرت المواجهات عن قتل ثلاثة إسرائيليين، طعنًا في مستوطنة بالضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل بعد ساعات من مقتل ثلاثة فلسطينيين فى أعمال عنف نجمت عن تركيب إسرائيل أجهزة للكشف عن المعادن على مداخل المسجد الأقصى للتفتيش والمراقبة.

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وأمر الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، بتعليق كل الاتصالات الرسمية مع إسرائيل إلى أن تزيل أجهزة الكشف عن المعادن، ولم يذكر تفاصيل، لكن الاتصالات الحالية مقتصرة إلى حد كبير على التعاون الأمنى.