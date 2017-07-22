أخبار عاجلة

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مصر تدعو لاجتماع طارئ في مجلس الأمن حول «مواجهات القدس»

Google+ Print
مصر تدعو لاجتماع طارئ في مجلس الأمن حول «مواجهات القدس» مصر تدعو لاجتماع طارئ في مجلس الأمن حول «مواجهات القدس»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

دعت وفرنسا والسويد، مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ عقب استمرار مواجهات القدس، وأعنت إسرائيل، حالة التأهب اليوم السبت، بعد مقتل 6 أشخاص على الأقل، أمس الجمعة، في أسوأ أعمال العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ سنوات.

وأسفرت المواجهات عن قتل ثلاثة إسرائيليين، طعنًا في مستوطنة بالضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل بعد ساعات من مقتل ثلاثة فلسطينيين فى أعمال عنف نجمت عن تركيب إسرائيل أجهزة للكشف عن المعادن على مداخل المسجد الأقصى للتفتيش والمراقبة.

شاهد أيضا

وأمر الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، بتعليق كل الاتصالات الرسمية مع إسرائيل إلى أن تزيل أجهزة الكشف عن المعادن، ولم يذكر تفاصيل، لكن الاتصالات الحالية مقتصرة إلى حد كبير على التعاون الأمنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة