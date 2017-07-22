أخبار عاجلة

جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رفعت السيد: القانون يلزم النيابة بالطعن لصالح المتهم المحكوم عليه بالإعدام

Google+ Print
رفعت السيد: القانون يلزم النيابة بالطعن لصالح المتهم المحكوم عليه بالإعدام رفعت السيد: القانون يلزم النيابة بالطعن لصالح المتهم المحكوم عليه بالإعدام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقًا، على إعدام 28 شخصا، بعد إدانتهم في قضية مقتل النائب العام الشهيد هشام بركات، موضحًا أن هذا الحكم نهائيا وليس باتا، حيث أنه يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أنه في حالة أحكام الإعدام يجب أن يمر الحكم بمرحلة ثانية وينظر أمام محكمة النقض، وإذا رفض المتهم التقدم بطعن على الحكم، تكون النيابة العامة ملزمة بالطعن عليه باعتبارها ممثلة عن المجتمع.

وأشار إلى أن محكمة النقض من حقها إذا وجدت عوارا قانونيا في حكم المحكمة بإعدام شخص ما، من واجبها أن تلغي الحكم على الفور ويتم إعادة محاكمته مرة أخرى.

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة