رفعت السيد: القانون يلزم النيابة بالطعن لصالح المتهم المحكوم عليه بالإعدام

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علق المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقًا، على إعدام 28 شخصا، بعد إدانتهم في قضية مقتل النائب العام الشهيد هشام بركات، موضحًا أن هذا الحكم نهائيا وليس باتا، حيث أنه يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أنه في حالة أحكام الإعدام يجب أن يمر الحكم بمرحلة ثانية وينظر أمام محكمة النقض، وإذا رفض المتهم التقدم بطعن على الحكم، تكون النيابة العامة ملزمة بالطعن عليه باعتبارها ممثلة عن المجتمع.

وأشار إلى أن محكمة النقض من حقها إذا وجدت عوارا قانونيا في حكم المحكمة بإعدام شخص ما، من واجبها أن تلغي الحكم على الفور ويتم إعادة محاكمته مرة أخرى.