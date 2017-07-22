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حمدي بخيت: وفاة عمر سليمان لم تكن طبيعية.. تم اغتياله

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حمدي بخيت: وفاة عمر سليمان لم تكن طبيعية.. تم اغتياله حمدي بخيت: وفاة عمر سليمان لم تكن طبيعية.. تم اغتياله

التحرير

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قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، مساء السبت، إن اللواء عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات العامة السابق، ونائب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تم اغتياله ولم تكن وفاته طبيعية.

وأضاف بخيت، خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، «سليمان كان صندوقًا أسود لكل جرائم الغرب، ولذلك اغتالوه، أنا مش مرتاح لموضوع وفاته بطريقة طبيعية إطلاقًا، وأنا مسئول عن كلامي».

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وتابع النائب البرلماني: «عمر سليمان كان أستاذًا عظيمًا لنا، وكان رجلًا وطنيًا كبيرًا، وحمل همّ سنين طويلة، ومشي على الأشواك من أجل حفظ وسلامة هذه الأمة.. ربنا يرحمه ويحسن إليه».

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التحرير

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