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وزير الداخلية يبحث خطة تأمين مؤتمر الشباب بالإسكندرية

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وزير الداخلية يبحث خطة تأمين مؤتمر الشباب بالإسكندرية وزير الداخلية يبحث خطة تأمين مؤتمر الشباب بالإسكندرية

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عقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية اجتماعا بقيادات مديرية أمن الإسكندرية لبحث الاستعدادات الخاصة بتأمين مؤتمر الشباب.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر بعد غد الاثنين ولمدة يومين بمكتبة الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وما يقرب من 1300 شاب وفتاة.

ووصل وزير الداخلية إلى الإسكندرية اليوم واستقبله اللواء مصطفى النمر، مدير الأمن برفقة عدد كبير من القيادات الأمنية بالإدارات المختلفة يتقدمهم اللواء شريف عبدالحميد، مدير إدارة المباحث الجنائية.

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وقالت مصادر أمنية إن مدير الأمن استطلع خلال الاجتماع خطة تأمين المؤتمر ووجه تعليمات مشددة بضرورة تأمين محيط المكتبة والطرق المؤدية إليها، مع نشر الأقوال الأمنية والدوريات الأمنية والمصادر السرية وبحث المشتبه فيهم.

من جانبه شدد وزير الداخلية على ضرورة اتخاذ اليقظة والحيطة والإجراءات اللازمة.

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