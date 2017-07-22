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نائب «الوراق»: نتواصل مع مدير الأمن والمحافظ لحل الأزمة

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نائب «الوراق»: نتواصل مع مدير الأمن والمحافظ لحل الأزمة نائب «الوراق»: نتواصل مع مدير الأمن والمحافظ لحل الأزمة

التحرير

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قال النائب سعد سعد عبد الدايم، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، إن  اجتماع أهالي الوراق مع محافظ الجيزة ونواب الدائرة بخصوص أزمة قرارات الإزالة لم يتم انعقاده إلى الآن، لافتًا إلى أن هناك تواصل مستمر مع مدير الأمن والمحافظ من أجل التوصل إلى حل مرضي للأزمة.

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وأضاف عبد الدايم، فى تصريح لـ"التحرير" أن الجلسات المقرر انعقاده بين جميع الأطراف ستعمل على تهدئة الأوضاع،  لافتًا إلى أن الأهالي لا يعارضون تطوير جزيرة الوراق، ولكن يجب إبلاغهم بتفاصيل هذا التطوير، وتوضيح حقيقة موقفهم من التواجد بالجزيرة بعد التطوير.

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التحرير

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