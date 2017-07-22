«زواج المتعة» يشعل معركة بين الأزهر والشيعة

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كتب: باهر القاضي

عادت من جديد قضية زواج المتعة إلى واجهة الصراع بين قطبي الإسلام «السنة والشيعة»، واشتعلت نيرانها بعدما وصف شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الفتاوى التى تبيح نكاح المتعة بـ"الفاسدة" ورأى أنها تُهدد استقرار الأسرة والمجتمع، الأمر الذى استدعى تدخل الشيعة على لسان المرجع ناصر مكارم الشيرازي الذي أرسل رسالة إلى الإمام الأكبر يؤكد له خلالها أن زواج المتعة أقره أهل السنة ولم يُنكره أحدهم.

حرب القيادات

وقال «الطيب» في حديث للفضائية المصرية إن علماء أهل السنة يشترطون في ركن «الصيغة» مِن بين ما يشترطون: أن تكون مؤبدة، فإذ اقترنت الصيغة بما يدل على أن الزواج مؤقت أو محدد بفترة معينة فالعقد باطل، وأضاف «لكن الشيعة الإمامية خالفوا أهل السنة، وأباحوا نكاح المتعة والزواج المؤقت، وقد ذهبوا مذهبهم هذا اتباعًا لروايات عندهم وفهم خاص بهم لبعض نصوص القرآن، لكن علماء السنة فندوا كلامهم ونقضوه».

واعتبر شيخ الأزهر أن الفتاوى الشاذة - من بعض دعاة الفضائيات- التي تبيح نكاح المتعة بأي شكل من الأشكال فيها خيانة لأهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على حرمته، وأشار إلى أن «نكاح المتعة لا ميراث فيه ولا طلاق، لأنه خارج عن معنى الأسرة والبيت، وما هو إلا عبارة عن لقاء مؤقت بين الرجل والمرأة من أجل قضاء الشهوة فقط»،وتابع : «اسألوا من يفتيكم بإباحة نكاح المتعة: هل ترضاه لابنتك، فإذا رفض فقولوا له: اتق الله في بنات المسلمين وفي عائلات مصر».

وختم شيخ الأزهر حديثه بأن معالجة مشكلة العنوسة ومشكلة الشباب غير القادر على الزواج ليس بأن نفتيهم بنكاح المتعة، فهذا يعد خيانة لفقه أهل السنة وخيانة للعلم، محذرًا من اتباع الفتاوى الشاذة التي تبيح هذا النوع من النكاح، مؤكدًا أن الأزهر يقول إن زواج المتعة حرام وأنه قرين البغاء.

واعتبر الشيرازي حديث شيخ الأزهر تشويها للحقائق، مؤكدا أن زواج المتعة أقره أهل السنة ولم يُنكروه.

واعتبر الشیرازي، في رسالة مطولة موجهة للطيب نقلها موقع "سي إن إن عربي" أن حديثه "کان هجوما علی کل من أراد أن یتبنّی هذا الموقف من أهل السنة فیفتي به"، معتبرا أن شيخ الأزهر أقدم على "سلوك غریب لم یسبق له مثیل في تاریخ الفقه الإسلامي علی الإطلاق" على حد تعبيره. وأشار المرجع في معرض رسالته إلى أن نکاح المتعة لم یکن وسیلة لاستغلال المستهترین والشاذین جنسیا، مضيفا أنه لایجوز إلا من دفعته الضرورة لیلجأ إلی هذا النکاح کما لو کان الإنسان بعیدا عن أهله وخشي أن یقع في الفجور لو لم یستعن بذلك علی نفسه أو کان أعزب ولم یتمکن من الزواج الدائم مع حاجته الملحة جنسیا.

وذكر المرجع الدیني الشيعي في رسالته ما اعتبر أنها "شواهد" من كتب وشخصيات سنيّة بينها ابن عباس وما نُقل عنه من آراء حول القضية نقلها عنه فقهاء مثل الزيلعي وابن رشد.

وزعم الشیرازي أن زواج المتعة هو نفس الزواج الدائم إلا أنه قد استثني منه بعض الشروط، وهذا لیس أمرا مستغربا على حد تعبيره، لافتا إلى أن بعض الفقهاء من أهل السنة ذهب إلی مشروعیة زواج المسیار وقد استثنیت فیه النفقة والمبیت.

الأزهر يرد

وفي نفس السياق، رد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، على رسالة الشيرازي قائلا إنه لا خلاف بين فقهاء أهل السنة على تحريم ما يسمى بنكاح المتعة، وبيّن أنه أجيز فى صدر الإسلام فى بعض الغزوات من باب التدرج فى علاج بعض المعضلات المستعصية التى وجدها الإسلام كقضيتى الخمر والربا إذ لم يكن من السهل التخلى عن الربا الذى يقوم عليه الاقتصاد الجاهلى دفعة واحدة ولا الإقلاع عن الخمر، الذى يشبه فى حياتهم الشاى أو القهوة فى حياتنا دون التدرج بهم شيئا فشىء، كما كان الميل للنساء والانطلاق لإشباع الغرائز الجنسية طاغيا فى الجاهلية، ولم يكن من اليسير الصبر على البعد عن الزوجات بعد أن حرم الإسلام العلاقات خارج إطار الزوجية أو ملك اليمين، فرخص رسولنا فى نكاح المتعة بوحى من ربه فى بعض الغزوات، وهو ما رآه بعض الصحابة كابن عباس - رضى الله عنهما- للضرورة الدافعة للمحظور.

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وأوضح وكيل الأزهر أن ما يدعيه بعض المتطاولين على شيخ الأزهر من أن ابن عباس يقول بحله فهو باطل لأن ابن عباس كان يفتى به فى حال الضرورة كالبعد عن الزوجات وقتا طويلا فى الأسفار والغزوات ترخصا بإباحة رسولنا له فترة، لكن فات هذا المدعى أن رسولنا حرمه بعد فتح مكة وأن ابن عباس حين رأى توسع الناس فى فتواه عاد إلى قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فحرمه فانعقد إجماع أهل السنة على تحريمه، ولذا فهو باطل فعن ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل".

وتابع: ثم حرم النبى صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج، كما روى ذلك عنه على، وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم، ومن ذلك ما أخرجه مسلم فى (صحيحه) عن سيرة الجهنى "أنه غزا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى فتح مكة، فأذن لهم فى متعة النساء، قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفى لفظ من حديثه: "وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة".

وطالب شومان المتطاولين على مقام شيخ الأزهر وعلمه التزام حدود الأدب فى مخاطبة العلماء، قائلا: لهم أن يعتقدوا ما يحلو لهم دون مطالبة مخالفيهم باعتقاده.

إنكار شيعي

ودافع عن جواز نكاح المتعة الدكتور أحمد راسم النفيس، القيادى الشيعى، مؤكدا أن زواج المتعة موجود منذ عهد النبي وأن جميع كتب السنة والبخارى أكدت جواز نكاح المتعة، موضحًا أن مسألة أن الرسول نهى عنه أمر غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة، كما أن نكاح المتعة لا يخص الشيعة لأنه معمول به بالشريعة الإسلامية منذ القدم - على حد قوله- وليس من المنطقى أن يطبق فترة ثم يلغى وذلك لأن ما استقرت عليه الشرائع لا يلغى فى فترة ويقر فى أخرى.

ولفت القيادي الشيعي إلى أن نكاح المتعة خلال ومعمول به شرعا منذ القدم ، وأنه لا يخص الشيعة بل هو فى الأساس نكاح شرعي موجود بنصوص السنة وكتب أهل الجماعة.

وردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على حديث النفيس قائلة إن زواج المتعة ينسب للشيعة وظهر فى عصر الرسول باعتبار أن علة ظهوره يخفف عن الجيش في أثناء سفر الجنود فى الغزوات، خاصة أن تلك الغزوات والحروب كانت تستغرق الشهور ، الأمر الذى يجعل من الصعب على الجنود تحمل مشقة البعد عن النساء طيلة هذه الفترة، فخشي الرسول عليهم أن يقعوا فى المعصية، فرخص لهم المتعة .

وأوضحت «صالح» لـ"التحرير" أن الرسول عليه السلام نهى عن نكاح المتعة إلى يوم القيامة بزوال السبب، مؤكدة أن عبدالله بن عباس ابن العم الرسول عليه السلام، أبقى على نكاح المتعة لمدة بعد نهى الرسول، واختلف معه كبار الصحابة، وعند الخلاف تخلى عنه أهل السنة والجماعة وأبقى عليه الشيعة، مشددة على أن نكاح المتعة باطل ويضر المجتمع .

الحل الجديد

ورأت النائبة البرلمانية آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن زواج المتعة أقره الرسول عليه السلام فى ظروف الحروب، خاصة عندما اشتكى الصحابة من احتياجهم للنساء، نتيجة بعدهم عن زوجاتهم لفترات طويلة، وذلك من باب الخوف على الجنود من الفتن والزنا.

وأضافت «نصير» لـ"التحرير"، أن الرسول أقره فترة معينة ثم منعه، مؤكدة أنه عند المنع ولد الخلاف بين السنة والشيعة حول "شرعية زواج المتعة" فأهل السنة والمذاهب الفقهية أجمعوا على تحريم زواج المتعة لكون الرسول نهى عنه، أما الشيعة فشرعوا فى تقنينه باعتبار أنه كان معمولا به فى عهد النبي عليه السلام .

وطالبت النائبة البرلمانية المؤسسات الدينية بأن تشرع فى الاجتهاد بدراسة القضايا الخلافية وفقا للمعطيات العصرية وفى ضوء المفاهيم الصحيحة للشريعة الإسلامية، وذلك للوصول إلى أحكام مستنيرة وآراء تحسم الخلاف والجدل حول القضايا الخلافية بين السنة والشيعة، بدلا من الهجوم أو الاستناد إلى آراء فقهية قديمة فى الحكم على مثل تلك القضايا.