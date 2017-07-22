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استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه في مواجهات مع شرطة الاحتلال بالقدس

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مصراوي Masrawy

استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه في مواجهات مع شرطة الاحتلال بالقدس

09:40 م السبت 22 يوليه 2017

استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه في مواجهات مع شرطة الاحتلال بالقدس

مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية

القدس - (د ب أ)

توفى شاب فلسطيني مساء اليوم السبت متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في الجزء الشرقي من مدينة القدس بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابا كان أصيب بجروح خطرة بصدره خلال مواجهات في بلدة العيزرية نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله لخطورة حالته حيث أعلن الأطباء عن وفاته.

وبحسب المصادر فإن المواجهات أسفرت عن إصابة نحو 57 فلسطينيا بالرصاص المطاطي وحالات اختناق في مناطق متفرقة من شرق القدس.

وتتواصل المواجهات في القدس على خلفية الاحتجاجات الفلسطينية على نصب إسرائيل بوابات الكترونية على مداخل المسجد الأقصى في شرق القدس.

وجاء نصب البوابات عقب مقتل ثلاثة فلسطينيين في 14 من الشهر الجاري بعد أن شنوا هجوما مسلحا على عناصر من الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى مما أدى إلى مقتل اثنين منهم.

وقتل منذ العملية خمسة فلسطينيين اثنين منهم من الضفة الغربية والثلاثة الآخرين من شرقي القدس وقتلوا أمس الجمعة خلال مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية اندلعت في مناطق متفرقة من شرقي القدس.

وعلى أثر ذلك أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس تجميد الاتصالات مع إسرائيل على كافة المستويات لحين تراجعها عن إجراءاتها الأخيرة في المسجد الأقصى.

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