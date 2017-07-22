زوجة لاعب الأهلي تخطف الأنظار.. لقطات من حفل زفاف ابنة إيهاب إسماعيل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

احتفل المخرج والمنتج إيهاب إسماعيل بحفل زفاف ابنته الدكتورة منة الله، على المهندس محمد جمال، ابن رجل الأعمال جمال صلاح، بحضور عدد من النجوم من الفنانين والصحفيين، كان أبرزهم خالد زكي، فيفي عبده، شعبان عبد الرحيم، إيناس عز الدين، أحمد رفعت، طارق النهري، طارق ريحان، نجم النادي الأهلي السابق وليد صلاح الدين وحرمه.

ونرصد خلال التقرير التالي أبرز لقطات حفل الزفاف.

زوجة وليد صلاح تخطف الأنظار

لفتت زوجة لاعب الأهلي السابق، وليد صلاح، الأنظار، في حفل زفاف ابنة المخرج والمنتج إيهاب إسماعيل، بإطلالتها البسيطة والمميزة، إذ ارتدت فستانا أسود مكشوف من أعلى، وظهرت بشعر أشقر.

رقصة «تهامي باشا»

حرص الفنان أيمن قنديل الشهير بـ"تهامي باشا"، على حضور حفل الزفاف، وظهر عليه الاندماج وهو يشارك العروسان، الرقص، في وسط تفاعل الحاضرين.

فيفي عبده وزيادة في الوزن

شاهد أيضا

لفتت الراقصة الاستعراضية والفنانة فيفي عبده، الأنظار، بسبب زيادة وزنها، على الرغم من محاولتها إخفاء ذلك، من خلال إرتداء فستان أسود، ليظهر جسدها بشكل أنحف.

شعبان عبد الرحيم

حرص المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم على حضور حفل الزفاف، وظهر بإطلالته التي اعتاد الجمهور على رؤيته بها، على الرغم من خضوعه مؤخرًا لجلسة تصوير أثارت الكثير من الجدل حوله، إذ غلب عليها استخدام "الفوتوشوب" على الصور، ما جعل هناك تغيرا واضحا في ملامحه وستايله، واعتقد البعض أنه سوف يستمر بتلك الإطلالة.

خالد زكي

حرص الفنان خالد زكي فحرص على الحضور، نظرًا للصداقة التى تجمعة بالمخرج والمنتج إيهاب إسماعيل، ولفت نظر الجمهور بظهور ملامح الشيب و كبر السن على وجهه.