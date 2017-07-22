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«زيجة» أنكرتها وأخري فاجأت الجمهور بها.. 10 معلومات لا تعرفها عن «جنات»

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تفاجئ الجمهور باستعداد المطربة المغربية جنات لدخول القفص الذهبي، بعدما نشرت صديقتها المطربة المغربية حكمت صورة لها بالزي المغربي الأخضر، الذي عادة ما ترتديه العرائس ليلة الحنة في المغرب، وعلقت على الصورة: "ألف مبروك.. من عرس الفنانة جنات".

 حرصت "حكمت" على إخفاء هوية العريس ولم تنشر أي صورة له، ما أثار الفضول والتساؤلات بين من المتابعين.

ونرصد أبرز المعلومات عن جنات خلال التقرير التالي.

1- ولدت جنات في المغرب في 6 يناير 1986.

2- كانت محط اهتمام ورعاية عائلتها، نظرا لنشأتها ضمن 3 أشقاء وكانت هي الأصغر والفتاة الوحيدة بينهم.

3- لاحظت والدتها أنها تمتلك صوتا عذبا موهبتها، وهي في عمر صغير، ودعمتها لتشارك لأول مرة في مسابقة غنائية في المغرب "نجوم الغد"، وكانت في الثامنة من عمرها، وحصدت وقتها الجائزة الأولى.

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4- بعدها بـ7 سنوات شاركت في مهرجان ليالي دبي وحصلت على جائزة أفضل صوت غنائي في الوطن العربي عام 2000، وتلقت بعدها دعوة من السيدة رتيبة الحفني، مديرة دار الأوبرا المصرية وقتها، للمشاركة في إحياء حفل على المسرح الكبير، وتعرفت وقتها على المنتج أحمد الدسوقي، صاحب شركة "جود نيوز فور ميوزيك"، الذي شكل فارقًا في مشوارها الفني وأنتج لها العديد من الألبومات التي تسببت في شهرتها.

5- من بين تلك الألبومات كان "اللي بيني وبينك" عام 2006، وأغنية "أكثر من سنة"، التي نالت بها شهرة واسعة،  ليصدر ألبومها الثاني "حب امتلاك" عام 2009.

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6- تزوجت من الملحن محمد ضياء في بداية ظهورها، بالتحديد عام 2003، وبحسب تصريحات الأخير بدأت علاقتهما عند بائع الصحف أمام منزله، فوجدها برفقة المطربة حكمت، التي قدمتها له، ثم اتفقا على أن يلتقيا مرة أخرى ليسمع صوتها، وتم طرح جنات على عدد من شركات الإنتاج، لكنهم رفضوها، فقرر أن ينتج لها على نفقته الخاصة ومن هنا بدأ ينجذب لها.

7- استمر الزواج في 3 سنوات، وذلك بحسب وثيقة تم تداولها تؤكد زواجهما وتصريح ضياء نفسه في مجلة فنية شهيرة عام 2009، لكن على الرغم من ذلك لم تعترف جنات بذلك الزواج، ما أثار استيائه، وعلق عليه خلال أحد حوارته الصحفية: "جنات لديها هاجس إنها إذا قالت إنها تزوجت سوف يهرب منها الجهمور، وهذا غير صحيح فالناس تعشق أصالة وسميرة سعيد وأنغام وهم يعرفون جيدًا أنهن متزوجات".

8- في 2013 تعاقدت جنات مع  شركة "روتانا"، لتنتج لها ألبوم "حب جامد"، وعدد من الأغاني المصورة، التي حققت نجاحا، وغنت العديد من تترات المسلسلات كان أبرزها: "زهرة وأزواجها الخمسة، مذكرات سيئة السمعة، وحكايات وبنعيشها".

9- يعتبر "بنفس الكلام" أخر ألبوم لها مع  شركة "روتانا" 2016، وهو مكون من 10 أغنيات.

10- تم تكريم جنات بالعديد من الجوائز، كان أبرزها جائزة الأسطوانة الذهبية من شركة التوزيع إيمي، على أعلى مبيعات لألبومها "اللي بيني وبينك" في الشرق الأوسط.

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