تيار الغد السوري: اتفاق وقف إطلاق النار بالغوطة تراقبه روسيا

القاهرة – (مصراوي)

قال تيار الغد السوري المعارض، اليوم السبت، إن الوصول لوقف إطلاق النار بشكل كامل في منطقة الغوطة الشرقية بين النظام السوري والمعارضة، جاء في إطار المساعي لحقن الدماء السورية وتحسين الأوضاع الإنسانية بسوريا.

وقال المتحدث باسم التيار المعارض، منذر أقبيق، إن الاتفاق تم بالتنسيق مع مصر ووزارة الدفاع الروسية وتم توقيعه يوم الخميس الماضي في القاهرة بعد مفاوضات استمرت لمدة 3 أيام بحضور أطراف المعارضة السورية "المسلحة المعتدلة" في الغوطة الشرقية، ومسؤولين من كل من الحكومتين المصرية و الروسية.

وكشف البيان عن أن الاتفاق يتضمن بنودًا أهمها التوقف الكامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وعدم دخول أي قوات عسكرية تابعة للنظام السوري أو قوات حليفة له إلى الغوطة الشرقي. ومن البنود أيضًا فتح معبر "مخيم الوافدين" من أجل عبور المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية وتنقل المواطنين بشكل عادي.

ونص بند أخر بالاتفاق على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية بالتمركز في نقاط مراقبة على مداخل الغوطة الشرقية الرئيسية من أجل مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.

ودعا التيار المعارض برئاسة أحمد الجربا، كافة الأطراف الالتزام الكامل بهذه الاتفاق و الذي من شأنه التخفيف من المآسي الانسانية التي يعاني منها شعبنا منذ سنوات.

كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على رعاية الاتفاق والمفاوضات التي سبقته، بجانب شكره للحكومة الروسية أيضًا.

وتمنى التيار المعارض أن يكون الاتفاق إحدى الخطوات التي يجب أن تتبعها خطوات أخرى لتحقيق وقف القتال في كامل الأراضي السورية، تمهيدا لترسيخ السلام، وإنجاز الحل السياسي المنشود بحسب بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.