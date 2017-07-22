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رئيس «كاف» يحضر افتتاح مجموعتي الإسكندرية بالبطولة العربية

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رئيس «كاف» يحضر افتتاح مجموعتي الإسكندرية بالبطولة العربية رئيس «كاف» يحضر افتتاح مجموعتي الإسكندرية بالبطولة العربية

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يصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إلى مطار برج العرب غدًا الأحد، لحضور حفل افتتاح المجوعتين الثانية والثالثة للبطولة العربية، باستادى الإسكندرية وبرج العرب.

ويلاقي نظيره الفتح المغربي، غدًا الأحد بستاد الإسكندرية في أولى مباريات المجموعة الثانية، ببطولة الأندية العربية.

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كانت البطولة انطلقت اليوم السبت، على ملعب السلام بالقاهرة، بلقاء نصر حسين داي الجزائرى، والوحدة الإماراتي وانتهى بفوز الأول بهدفين دون رد، في انتظار اللقاء الثاني عن نفس المجموعة بين الأهلي والفيصلي الأردني.

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التحرير

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