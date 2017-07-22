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نيدفيد بديل عبد الله وصالح أمام الفيصلي.. والغزال أساسي

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نيدفيد بديل عبد الله وصالح أمام الفيصلي.. والغزال أساسي نيدفيد بديل عبد الله وصالح أمام الفيصلي.. والغزال أساسي

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأجمد شحاتة

أعلن أحمد أيوب، المدرب العام، والقائم بأعمال المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه، والذي سيخوض مباراة الفيصلي الأردني، في أولى منافسات المجموعة الأولى بالمجموعة الأولى بالبطولة العربية.

وجاء التشكيل كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: باسم علي، رامي ربيعة، محمد نجيب، صبري رحيل.

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في خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، كريم نيدفيد.

في خط الهجوم: ميدو جابر، جونيور أجاي، عمرو جمال.

وجاء على دكة البدلاء

أحمد عادل عبد المنعم، أحمد حمودي، أحمد رمضان بيكهام، محمد نجيب، وليد أزارو، عماد متعب، عمرو بركات، محمد هاني.

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التحرير

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