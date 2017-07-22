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إقبال ضعيف من الجماهير على مباراة الأهلي والفيصلي

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إقبال ضعيف من الجماهير على مباراة الأهلي والفيصلي إقبال ضعيف من الجماهير على مباراة الأهلي والفيصلي

التحرير

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شهدت مدرجات استاد السلام، إقبالا ضعيفًا من جمهور الأهلي، قبل ساعتين من انطلاق لقاء الأهلي والفيصلي الأردني، والذي يقام في تمام التاسعة والربع مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالبطولة العربية.

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ويشارك في البطولة 12 فريقًا، الأهلي والزمالك () الترجي (تونس) الهلال والنصر () الوحدة (الإمارات) نصر حسين داي (الجزائر) العهد (لبنان) النفط (العراق) المريخ (السودان) الفتح الرباطي (المغرب) الفيصلي (الأردن) حيث يمثلون 10 دول عربية، وتم تقسيمهم على 3 مجموعات.

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التحرير

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