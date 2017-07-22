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الفرنسية: مصر تطلب عقد اجتماع بمجلس الأمن حول الأوضاع بالقدس

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مصراوي Masrawy

الفرنسية: تطلب عقد اجتماع بمجلس الأمن حول الأوضاع بالقدس

08:39 م السبت 22 يوليه 2017

الفرنسية: مصر تطلب عقد اجتماع بمجلس الأمن حول الأوضاع بالقدس

الأمم المتحدة

القاهرة – (مصراوي)

أعلنت وكالة الأنباء فرنسية في خبر عاجل منذ قليل، أن مصر وفرنسا والسويد طلبوا عقد جلسة للأمم المتحدة حول الاشتباكات في القدس، وفقًا لدبلوماسيين.

ومن جانب أخر صرح المستشار أحمد ابو زيد، المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري ناقش مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الأوضاع الأمنية المتردية فى القدس ومحيط المسجد الأقصى.

وأضاف بيان لوزارة الخارجية المصرية أن شكرى ناقش خلال محادثة هاتفية مع الصفدي، الاعتداءات الخطيرة علي الفلسطينيين من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما تبادل الجانبان تقييم الموقف وأكدا على الأهمية البالغة لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد الفلسطينين وإزالة القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية فى المسجد الأقصى.

وأضاف المتحدث بأسم الخارجية، بأن وزيري خارجية مصر والأردن تناولا خلال الاتصال الخطوات والإجراءات التى يمكن اتخاذها فى الإطار العربى لمواجهة الأزمة الحالية.

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