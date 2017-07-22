مطران الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس: سنصلي غدًا من أجل الأقصى.. وسنتوجه بعدها للمساجد

رام الله - (أ ش أ)

قال المطران عطالله حنا، من الكنيسة الأرثوذوكسية بالقدس، إن الكنائس الفلسطينية أعلنت تضامنها مع المسجد الأقصى منذ اليوم الأول للإجراءات الإسرائيلية التي بدأت باﻹغلاق وتمادت بتركيب بوابات إلكترونية.

وأضاف المطران عطالله حنا - في تصريحات صحفية، اليوم السبت - "أننا أعلنا أن يوم غدًا الأحد ستقام في كل الكنائس في فلسطين من شمالها لجنوبها الصلوات والأدعية من أجل الأقصى والقدس والشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنه "سيتم التوجه بعد الانتهاء من الصلوات في الكنائس في مسيرات تضامنية إلى أقرب مسجد موجود، في رسالة تضامن مع الأقصى".

وأكد "أننا نشارك في كافة النشاطات والفعاليات الاحتجاجية التي تدعو إلى فتح المسجد الأقصى وإزالة البوابات وإبطال كافة التدخلات الإسرائيلية وإفشالها".

وتابع المطران عطالله حنا أن "الاعتداء على المسجد الأقصى هو اعتداء على كنيسة القيامة"، منوها بأن "هذا الاعتداء ليس اعتداء على المسلمين وحدهم، بل على المسيحيين أيضا".