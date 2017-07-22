نشأت الديهي: قاعدة محمد نجيب العسكرية أكبر من مساحة قطر

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أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بافتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، اليوم السبت، قائلًا إن «الجيش المصري يسطر أضواءً جديدة ويبعث الأمل».

وأضاف الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن العسكرية المصرية اليوم شهدت ميلاد أول قاعدة شاملة بها كل أفرع الكليات المسلحة، موضحًا أنه «لأول مرة في تاريخ حكام الدولة المصرية يتم تخليد حكام قد رحلوا».

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وتابع أن «كل حاكم مصري يأتي كان يطمس أثار من سبقوه، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتخليد كل زعماء مصر السابقين»، لافتًا إلى أن الجيش المصري لا يأكل ولا ينسى أبناءه، مشدّدًا على أن العسكرية المصرية ليس لها علاقة بالسياسة.

وأشار الديهي، إلى أن قاعدة «محمد نجيب» العسكرية هي الأكبر في الشرق الأوسط، مستكملًا: «القاعدة أكبر من مساحة قطر».