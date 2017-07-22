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خبير عسكري: «قاعدة محمد نجيب» بناء تراكمي بدأه قادة سابقون

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خبير عسكري: «قاعدة محمد نجيب» بناء تراكمي بدأه قادة سابقون خبير عسكري: «قاعدة محمد نجيب» بناء تراكمي بدأه قادة سابقون

التحرير

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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح ، خلال افتتاحه قاعدة «محمد نجيب» العسكرية، بمرسى مطروح، أراد من خلالها التأكيد على أنه لا تسامح مع ممولي الإرهاب، وبخاصةً أن لم تتدخل في الشأن الداخلي لأي من الدول، ولا يجوز أن تتعرض لمثل هذه المؤامرات.

وأضاف سالم، خلال لقاء له عبر فضائية «الغد»، مساء السبت، أن مصر تتصدى للإرهاب في الداخل والخارج ولن تتسامح مع مموليه، ومن يفتح لهم بلاده ملاذًا آمنًا، مشيرًا إلى أن المقصود بممولي الإرهاب هي قطر، مؤكدًا أن تلك الدويلة تموّل من يهدمون أمننا القومي العربي.

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وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، أن قاعدة «نجيب» هي بناء تراكمي بدأه قادة سابقين، وأن تلك القاعدة تضم قوات لها قدرة قتالية على تأمين الاتجاه الاستراتيجي الشمالي وكافة السواحل الشمالية، لافتًا إلى أنها قريبة من قاعدة الإسكندرية البحرية.

وتابع سالم، أن «هذا التجميع للوحدات يحل كافة المشاكل اللوجستية، ما يعطي جاهزية أكثر وقدرة قتالية أكبر لتحقيق المهام في أي زمان».

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التحرير

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