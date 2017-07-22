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رضوان الزياتي: عدم تحديد قضية واحدة في مؤتمرات الشباب يجعلها لا تحقق أهدافها

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رضوان الزياتي: عدم تحديد قضية واحدة في مؤتمرات الشباب يجعلها لا تحقق أهدافها رضوان الزياتي: عدم تحديد قضية واحدة في مؤتمرات الشباب يجعلها لا تحقق أهدافها

التحرير

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أكد النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، علي ضرورة أن يكون لمؤتمرات الشباب التي تقيمها الدولة عنوان واحد وقضية واحدة؛ مثل تبني مشكلة التعليم أو الصحة أو البيئة أو البطالة وغيرها في كل محافظة علي حده يقام بها المؤتمر، وليس طرح كافة المشكلات مرة واحدة في كافة المجالات.

واقترح الزياتي، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن يكون مؤتمر الشباب سنوي وليس شهري؛ لكي لايفقد أهمية؛ وتسعى كل الاجهزة المعنية والمسئولين لحل مشكلة واحدة؛ مشيرا إلي أن إقامة المؤتمر  كل فترة قصيرة لن يحقق اهدافه ولن يكون منتج؛ في ظل طرح عدد كبير من المشاكل.

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وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلي أن كون الرئيس عبد الفتاح ، يجلس مع الشباب فهذا انجاز عظيم ولم يحدث من قبل.

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التحرير

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